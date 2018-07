Johnny Marr anuncia dos conciertos en España, Morrissey pospone su gira europea

Johnny Marr, el que fuera el mítico guitarrista de los Smiths, nos visitará a finales de este año para presentar el álbum que acaba de editar, llamado ‘Call the Comet’. El constantemente referenciado Marr estará en directo en Madrid y Barcelona los próximos 21 y 26 de noviembre respectivamente, en concreto en la Sala But en el primer caso, y en Bikini en el segundo. Las entradas estarán disponibles desde este jueves 5 de julio a las 10h en livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes y Carrefour).

La nota de prensa de Live Nation incluye unas declaraciones de Johnny Marr defendiendo su nueva obra: “Esta es la cosa más completa que he hecho nunca. No hay canciones de las que no esté seguro. Y para mí, como un melómano, está formado totalmente por la música que me gusta y me ha gustado”. El álbum ha sido grabado durante nueve meses en su nuevo estudio a las afueras de Manchester y supone la continuación de ‘The Messenger‘ (2013) y ‘Playland‘ (2014).

‘Call the Comet’ ha sido presentado por singles como ‘Hi Hello’, ‘The Tracers‘ y ‘Walk Into the Sea’. Por si queda alguien por enterarse a estas alturas, Johnny Mar suele interpretar canciones de los Smiths y alguna de Electronic en su repertorio en directo. Por ejemplo, este mes de junio en Los Ángeles han sonado en un show suyo pistas como ‘There Is A Light That Never Goes Out’ o ‘Bigmouth Strikes Again’, solo por mencionar un par.

Entretanto, Morrissey es noticia por haber pospuesto su gira europea por “razones logísticas”. El tour no incluía parada en España en ese caso.