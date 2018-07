Vídeo: Beyoncé, rescatada con una escalera de mano al final de un concierto

El paso de la gira ‘On the Run 2’, que en breve llegará a Barcelona, por Polonia, ha sido accidentado este fin de semana. SPOILER: Uno de los momentos más mágicos del show parece la interpretación al final de un mash-up entre ‘Forever Young’ y ‘Perfect Duet’ sobre una plataforma voladora flotante. FIN DEL SPOILER.

Esa plataforma voladora se quedó atascada en Varsovia, lo que provocó que unos técnicos tuvieran que acudir al rescate de Beyoncé con una escalera de mano (minuto 7 del segundo vídeo bajo estas líneas). Por dónde salió Jay-Z tras difuminarse entre las sombras o si todavía está subido en dicha plataforma permanece como un gran misterio a la hora de redacción de esta noticia. En cualquier caso, los seguidores de la cantante la animan cuando Knowles tiene que dar el paso de subirse en body a la penosa escalera, en una maniobra de rescate que dura varios minutos.

Bajo estas líneas os dejamos con el vídeo del rescate de Beyoncé, también con una visión más amplia de lo que fue este número final del show y, finalmente, con lo que fue la salida de ambos cantantes un par de días antes en Berlín: así habría de haberse producido. Por cierto, las canciones de ‘Everything Is Love’ siguen sin incorporarse al repertorio. Ni siquiera la exitosa ‘Apeshit’ o la estupenda ‘LOVEHAPPY’.

Queen of always entertaining the fans even while being stuck on stage. 👑💛 #OTRII #Warsawhttps://t.co/0SZOq3BsLe pic.twitter.com/jDjSOdt71z

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) July 1, 2018