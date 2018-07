10 obviedades que no te puedes perder en Cruïlla 2018

Cruïlla Festival vuelve a Barcelona los días 12, 13 y 14 de julio con una programación que incluye cabezas de cartel de lo más variopinto, desde el rey de la tropicalia, Gilberto Gil, hasta el rey del tropical house, Kygo, pasando por adalides del rock como Jack White, del R&B como N.E.R.D. y Jessie Ware, del pop experimental como David Byrne (foto) o del reggaetón como Bomba Estéreo. En este artículo repasamos los 10 nombres imperdibles del cartel.

David Byrne

El ex Talking Heads presenta en Cruïlla su nuevo disco, ‘American Utopia’, y también un curioso espectáculo -que puede verse entero en Youtube– en el que Byrne y su decena de músicos actúan conjuntados con traje ante una pared de cadenas y con un micrófono de oreja, gracias al cual pueden cantar y tocar al tiempo que realizan coreografías. Un show teatral de los que se ven poco en el rock, por lo que es totalmente imperdible.



Jessie Ware

‘Glasshouse‘ ha dado a Jessie Ware al menos un sólido mini éxito en las plataformas de streaming gracias a la balada ‘Alone’, y es además otro buen disco en el que la cantante británica ha aunado balada dramática con un gusto exquisito en la producción, en temas tan certeros como ‘Selfish Love’, ‘Your Domino’ o ‘Thinking About You’. Garantía de elegancia y clase por parte de una de las mayores exponentes del R&B británico actual.



Jack White

Uno de los mayores vendedores de discos de vinilo en la actualidad, Jack White -¿necesita presentación el ex componente de The White Stripes?- presentará en Cruïlla su tercer álbum en solitario, el controvertido Boarding Reaching House‘, que ha llegado este año tras el exitoso ‘Lazaretto‘ y se ha dado a conocer mediante singles como ‘Connected to Love’ o ‘Over and Over and Over’.



Gilberto Gil & Amigos

El artista más veterano de esta lista de imperdibles del Cruïlla es Gilberto Gil, un auténtico tótem de la música brasileña, quien con canciones míticas como ‘Aquele abraço’, ‘Desde que o samba é samba’ o ‘Camarâo que dorme a onda vela’ revolucionó la música popular brasileira en los 60 con su tropicalia, influyendo a decenas de generaciones posteriores.



N.E.R.D.

El disco de regreso de N.E.R.D. tras el mastodóntico éxito de ‘Happy’ de Pharrell Williams en 2014 -la canción más exitosa de su año– y del de ‘Blurred Lines’ y ‘Get Lucky’ (dos canciones en las que Pharrell colaboraba) el año anterior no ha sido el que mejores críticas ha recibido, pero sí ha dejado un mini éxito en forma de colaboración con Rihanna, ‘Lemon’, que se suma sin despeinarse a los varios temazos del grupo de Williams, Chad Hugo y Shay Haley.



Bomba Estéreo

Este año, el éxito ha vuelto de la manera más inesperada posible a Bomba Estéreo cuando una canción antigua, ‘To My Love’, incluida en su disco de 2015, se ha convertido en un hit espontáneo gracias a un remix. El dúo presentará en Cruïlla, eso sí, su nuevo disco ‘Ayo’, aunque seguro no descuidará esos hits que hacen de sus directos una verdadera “fiesta”.



Kygo

Una de las grandes apuestas del Cruïlla en cuanto a música de baile este año es Kygo, uno de los mayores exponentes del tropical house y quizás su figura más influyente gracias a hits mastodónticos en las plataformas de streaming como ‘Firestone’ o ‘Stole the Show’, que solo en Spotify suman, entre las dos, 1 billón de reproducciones. ‘It Ain’t Me’ junto a Selena Gomez fue una de las canciones clave del verano pasado, y el productor noruego sigue triunfando ahora junto a Imagine Dragons con ‘Born to Be Yours’. Nacido para el éxito.



The Roots

Muy visible en los últimos tiempos por ser la banda de directo en el programa nocturno de Jimmy Fallon, The Roots es una de las bandas de hip-hop más influyentes de todos los tiempos, y a obras como ‘Phrenology’ y ‘Things Fall Apart’ nos remitimos. El líder del grupo, el famoso Questlove, revelaba en 2017 que su próximo álbum, ‘End Game’, está en proceso de composición, ¿lo traerá terminado al Cruïlla?



Justice

Los conciertos de Justice suelen ser garantía de éxito por dos razones: en primer lugar, el dúo de EDM compuesto por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay presenta un espectáculo visualmente impresionante, y por otro, cuenta con un repertorio de perdigones electro como pocos, entre los que se encuentran singles que ya son himnos de una generación, como ‘D.A.N.C.E.’ y ‘Genesis’. Pero lo mejor es que el grupo ha demostrado, con su último disco, que puede seguir sorprendiendo, esta vez entregándose a la música disco en temazos como ‘Safe and Sound’.



Orbital

Seis años después de su último trabajo discográfico, Orbital publicarán su nuevo álbum, ‘Monsters Exist’, el 14 de septiembre. De este se desprende el burbujeante single ‘Tiny Foldable Cities’, que el dúo de Sevenoks presentará junto a su repertorio de éxitos que le convirtieron en uno de los mayores representantes del tecno en los 90. Discos como ‘Snivilization’ o ‘Blue Album’ se irguieron como cumbres no solo de un género sino de una época.