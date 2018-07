The xx anuncian concierto íntimo para 400 personas en Bilbao

The xx anuncian hoy su show más íntimo en años como parte de su próximo evento Night + Day Bilbao, en colaboración con Bilbao BBK Live. El show –solo para 400 personas- tendrá lugar en el Kafé Antzokia de Bilbao el martes 10 de julio. Los tickets se podrán comprar únicamente en persona desde el sábado 7 de julio, en Tienda Night + Day Bilbao y en Power Records.

Este show de The xx es el último de los eventos en ser anunciados para el Night + Day Bilbao, toda una semana (6-11 Julio) de programación de música, cine, radio y fiestas comisariadas por The xx que anticipa su esperada actuación el 13 de julio en el festival Bilbao BBK Live. Una programación múltiple que incluye una noche de música electrónica elegida por The xx y encabezada por Jamie xx en el famoso Museo Guggenheim Bilbao el 11 de julio. Acompañaran a Jamie en este evento otros artistas como John Talabot, Honey Dijon, Peggy Gou, Jayda G, Joy Orbison b2b Jon Rust, Lorenzo Senni (Live) y Smerz (Live).

The xx colaborará con el prestigioso Zinegoak -Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas gaylesbotrans-durante tres días con una programación que contará con las últimas producciones nacionales e internacionales sobre diversidad sexual.

Mientras tanto, Night + Day Radio estará transmitiendo diariamente desde Bilbao y contará con la aparición de The xx, Lorenzo Senni, BCN Posse, Jon Rust, Bad Gyal, Trap Avenue, Breaking Bass Records, Young Turks DJs y otros.

Night + Day Bilbao comenzará con dos fiestas el viernes 6 de julio con la participación de Pional, Marc Piñol, Les Alsborrehach, Gela y DJs de Young Turks.