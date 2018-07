Cardi B, primera rapera que logra dos nº1 en Estados Unidos gracias a ‘I Like It’

Cardi B ha vuelto a hacer historia en Estados Unidos al convertirse en la primera mujer rapera que logra dos números uno en el Billboard Hot 100, primero en 2017 con ‘Bodak Yellow’ -primer número uno por parte de una rapera solista en 19 años-, y ahora con ‘I Like It’ junto a Bad Bunny y J Balvin, que sustituye en el podio a ‘SAD!’ de XXXTENTACION (que lograba el primer puesto tras la muerte del cantante el pasado 18 de junio). Cardi ya tiene su canción del verano.

Antes que Cardi, otras raperas lograron el número uno en Estados Unidos, estas son, Lauryn Hill con ‘Doo Wop (That Thing)’ (1998), Lil’ Kim con la versión 2001 de ‘Lady Marmalade’ junto a Christina Aguilera, Mya y P!nk (2001), Shawnna con ‘Stand Up’ junto a Ludacris (2003) e Iggy Azalea con ‘Fancy’ junto a Charli XCX, sin embargo, ninguna de ellas había logrado hasta dos números uno hasta ahora, y solo Lauryn lo había hecho completamente sola. Además, como informa Billboard, Cardi B es la primera artista que logra dos números uno de un debut desde Macklemore & Ryan Lewis (‘Thrift Shop’, ‘Can’t Hold Us’), la primera solista que lo logra desde Bruno Mars (‘Just the Way You Are’, ‘Grenade’) y la primera mujer solista que lo logra desde Lady Gaga (‘Just Dance’, ‘Poker Face’). Curiosamente, Nicki Minaj todavía no ha logrado un solo número uno en Estados Unidos.

‘I Like It’ es además el primer número uno en Estados Unidos para J Balvin (se acercó con ‘Mi gente’ con Willy Williams y Beyoncé, que fue top 3) y para Bad Bunny, que de momento solo había sido top 36 con ‘Te boté’, aunque ambos suman varios números uno y top 10s en la lista latina del Billboard.