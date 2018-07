La canción del día: ‘Ride or Die’ es la canción del verano de The Knocks ft. Foster the People

Gracias a sus bailables y pegadizas producciones, The Knocks, el dúo de DJs compuesto por Ben “B-Roc” Ruttner y James “JPatt” Patterson publicó en 2016 un debut que incluía colaboraciones estelares de Wyclef Jean, Carly Rae Jepsen, MNEK, Phoebe Ryan, Justin Tranter y POWERS, entre otros. La colaboración con esta última, ‘Classic’, se convertía en el mayor éxito del grupo en las plataformas de streaming y con razón: era el hit que Chic están buscando en 2018.

Una ventaja de The Knocks es que produce música que se ajusta perfectamente al estilo de sus colaboradores (poco tienen que ver la synth-popera ‘Love Me Like That’ con Carly y la más house ‘Worship’ con MNEK salvo que ambas parecen hechas a medida para ellos), y lo mismo puede decirse del single que ha publicado esta primavera con Foster the People, ‘Ride or Die’, uno de esos temas que parecen hechos para sonar durante todo el verano -ese estribillo “we could do this every night, you could be ride or die”, seguido de esos “ah ah ahhhs”, es infalible- pero que, por alguna razón, no ha terminado de calar en listas. Es el primer avance de ‘New York Narcotic’.

‘Ride or Die’ es solo la segunda colaboración de Foster the People tras ‘Nonsense’ con Madeon en 2015, y pese a su éxito solo en la lista alternativa y de baile de Billboard (‘Sit Next to Me’ de los propios Foster ha gustado mucho más este año), se trata de una composición dance edificante y totalmente eufórica en la que brilla una melodía hecha para hacer volar y la voz de Mark Foster, un instrumento tan especial como infravalorada esta canción, y Foster the People en general. No será una de las canciones del verano oficiales, pero 11 millones y medio de personas que la están escuchando solo en Spotify no pueden estar demasiado equivocadas…