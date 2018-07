Rufus T. Firefly, a las puertas del top 10 en ventas en España; Kamasi Washington, top 20

Gemeliers son el nuevo número 1 en ventas de la lista española con su nuevo trabajo ‘Stereo’, si bien tan solo ocupan el número 56 en la tabla de “streaming álbumes”. Mireya Bravo ha quedado en el puesto 2 de ventas (top 40 en streaming), mientras Chambao aparecen en el puesto 5 con ‘De Chambao a La Mari’.

Pero la sorpresa independiente de la semana la dan en el top 20 dos álbumes: ‘Loto’ de Rufus T. Firefly, que ya había aparecido hace unas semanas en el top 100 de streaming, es ahora número 12 en ventas, certificando el buen estado de forma y popularidad del conjunto de Aranjuez que edita Emerge Records. Por otro lado, Kamasi Washington se ha colado en el número 20 con su disco doble ‘Heaven and Earth’.





Volviendo a España, el resto de entradas en ventas han sido ‘Obras garrapateras’ de Los Delinqüentes (número 19), ‘Pray for the Wicked’ de Panic at the Disco (número 24, además de número 41 en streaming), la BSO de ‘Soy Luna-Modo Amar’ (número 30),’Bad Witch’ de Nine Inch Nails (número 31), ‘?’ de XXX Tentacion (número 53, mientras sigue en el número 1 de streaming albumes), ‘Expectations’ de Bebe Rexha (número 54), la reedición de ‘Version 2.0’ de Garbage (número 60), ‘Me quiero más a mí’ de Flori (número 63) y ‘Qué tienes tú’ de Autor Saez (número 96).

En “streaming albumes” hay que destacar que la entrada más fuerte es la de Fernando Costa con ‘Yipiyou’, directo al número 5; y la subida de Camila Cabello con su debut, con motivo de su gira por España. ‘Camila’ pasa del puesto 56 al 38.