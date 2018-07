Noise Nebula se separan y suben disco de despedida

Los madrileños Noise Nebula, que en los últimos años han despuntado con temas como ‘Autumn’ y el EP ’Northern Islands (Hideout)’, han anunciado su separación a través de Facebook. El grupo, en la estela de artífices del indie noventero como Yo La Tengo o Slowdive, ha subido como último paso lo que iba a ser su disco en modo maqueta junto a algunos bonus tracks, además de un vídeo para su canción ‘Plants Behaving Badly’.

Este es su comunicado, en el que se refieren a la música subida a Bandcamp, su música final: “Con mucha tristeza compartimos las demos de nuestro primer LP anunciando el fin del grupo. Hemos disfrutado, hemos vivido momentos que nunca habríamos imaginado, hemos hecho cosas durante 4 años y medio y esperamos haber dejado un buen recuerdo. Gracias a todos los que nos habéis visto tocar, a los que habéis escuchado nuestra música, a los que tenéis una super cami, a todos aquellos que habéis apoyado el proyecto de cualquier forma, a los que nos habéis ayudado a crecer y en especial a Raúl por todo lo que ha hecho por nosotros. Hay canciones bien grabadas, demos en el local, ideas cazadas con el móvil, directos y en conjunto un boceto aún sin rematar. Ojalá poder reflejar el tiempo y las ganas que le hemos dedicado a esto”.