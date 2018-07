Bad Gyal perrea en su esperado vídeo, al tiempo que arranca su gira “internacionally”

‘Internationally’ ha sido una de las canciones más celebradas de la mixtape de Bad Gyal de este año, ‘Worldwide Angel‘, uno de los mejores discos de 2018, y también uno de los más escuchados (continúa en el top 100 oficial de streaming de Promusicae). El tema supera el millón de streamings en Spotify sin haber sido sencillo, acercándose a las cifras del primer adelanto de este lanzamiento, que ahora casi cuesta recordar que fue ‘Blink’.

Hoy al fin se estrena el vídeo de esta canción. El vídeo ha sido dirigido por Bárbara Farré, que hace poco ha ganado el Biznaga de Plata en Málaga por su corto ‘La última virgen’, y Farré ha dejado estas declaraciones sobre el videoclip: “en esta canción era imposible no imaginármela como una estrella internacional, como una Bad Gyal capaz de llegar al universo entero”. En el videoclip Bad Gyal aparece acompañada de un cuerpo de baile, haciendo twerking y reivindicándose a sí misma como sucede en la letra de la canción.

El vídeo de ‘Internationally’ se presenta a la vez que se recuerda que Bad Gyal vuelve a tener más fechas programadas en Estados Unidos que en España, como veis bajo estas líneas.

07/06 Valencia Music Experience | Valencia, ES

07/07 Wireless Festival | London, UK

07/08 Splash! Festival | Ferropolis, DE

07/12 Bilbao BBK Live | Bilbao, ES

07/13 San Fermines | Pamplona, ES

07/21 Barraques | Palafrugell, ES

07/27 Ortigia Sound System Festival | Sicily, IT

08/03 Theatro Circo | Braga, PT

08/05 Arenal Sound | Burriana, ES

08/10 Way Out West Festival | Gothenburg, SWE

08/18 Rototom Sunsplash Festival | Benicàssim, ES

08/29 HOC Fest | Tucson, AZ

08/30 Schubas | Chicago, IL

08/31 Encore | Kansas City, MO

09/01 Empire Control Room | Austin, TX

09/05 MOD Club | Toronto, ON

09/06 Belmont | Montreal, QB

09/07 Elsewhere Roof | Brooklyn, NY

09/08 Floyd | Miami, FL

09/11 Music Box | San Diego, CA

09/13 Slim’s | San Francisco, CA

09/14 Westward Festival | Vancouver, BC

09/15 The Echo | Los Angeles, CA