Las mejores canciones de 2018 (de momento)

Esta semana compartíamos una lista con los 25 mejores discos de 2018 (de momento) y hoy es el momento de compartir la lista y la playlist con las mejores canciones de este mismo año. La redacción selecciona 40 canciones como anticipo del top 100 anual que publicaremos en diciembre.

Es ocasión de celebrar el estado excepcional de la música nacional, de la modernidad de Rosalía -entre lo clásico y lo experimental- al rock de Carolina Durante y La Plata; pasando por la nueva diana de C. Tangana, el pop atemporal de Dorian o el pop comercial de Aitana War. En el plano internacional, incluimos algunos de los mayores hits del año, de mano de Post Malone o Ariana Grande, junto a otros que debieron serlo de Christina Aguilera, Tove Styrke o Kacey Musgraves; así como excelentes composiciones de Beach House o Ezra Furman. Y no, no faltan hits latinos por la vía de Nathy Peluso o Cardi B, pero también Nicky Jam o Becky G.

‘Accelerate’, Christina Aguilera

‘Lo malo’, Aitana y Ana Guerra

‘Apples’, Lily Allen

‘Candela’, Bad Gyal

‘Anna Wintour’, Azealia Banks

‘Lemon Glow’, Beach House

‘Sin pijama’, Becky G & Natti Natasha

‘Llorando en la limo’, C. Tangana, Alizzz

‘I Like It’, Cardi B & Bad Bunny

‘Cayetano’, Carolina Durante

‘ATARAXIA’, La Casa Azul

‘This Is America’, Childish Gambino

‘Crayons’, cupcakke

‘Duele’, Dorian

‘Mr Tillman’, Father John Misty

‘Hunger’, Florence + the Machine

‘Love You So Bad’, Ezra Furman

‘No Tears Left to Cry’, Ariana Grande

‘Danza de gardenias’, Natalia Lafourcade

‘Sabes la noche’, Hazte Lapón

‘All the Stars’, Kendrick Lamar, SZA

‘It’s Not Just Me’, Let’s Eat Grandma

‘deep end’, Lykke Li

‘Me and Michael’, MGMT

‘Make Me Feel’, Janelle Monáe

‘Baila conmigo’, Soleá Morente

‘High Horse’, Kacey Musgraves

‘X’, Nicky Jam, J Balvin

‘La Sandunguera’, Nathy Peluso

‘Miedo’, La Plata

‘Better Now’, Post Malone

‘Malamente’, Rosalía

‘My My My!’, Troye Sivan

‘Immaterial’, SOPHIE

‘Sway’, Tove Styrke

‘Les llevaré mi cruz’, Triángulo de Amor Bizarro

‘Sister’, Tracey Thorn

‘In My Dreams’, Kali Uchis

‘Pearly Gates’, U.S. Girls

‘Me perdí en Madrid’, Yung Beef