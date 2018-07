The Sound of Arrows se reencontrarán con sus muchos fans de Madrid y Barcelona

The Sound of Arrows anuncian dos fechas en nuestro país, en Madrid y Barcelona. Se anuncia expresamente que el grupo sueco “repasará tanto sus nuevos temas como los hits de su primer disco”, el celebrado ‘Voyage‘. Será los días 26 de septiembre en la sala El Sol de Madrid y el 29 en Razzmatazz 3 de Barcelona. Las entradas están disponibles en Ticketea.

El segundo disco de The Sound of Arrows recibía el nombre de ‘Stay Free‘, era aún más espiritual que el primero y se presentaba con los singles ‘Beautiful Life’ e ‘In The Shade Of Your Love’. La preciosa ‘Don’t Worry’, con cierta conexión con el William Orbit que trabajaba con All Saints, ha terminado siendo la favorita de los usuarios en las plataformas de streaming. Decía Stefan: “Este disco es menos conceptual que ‘Voyage’ y es más acerca de tener los pies en la tierra y mirar al cielo, en lugar de estar flotando en el espacio”.

El anuncio de esta gira supondrá el reencuentro de los fans españoles de la banda con el dúo: Madrid es la 2ª ciudad del mundo que más escucha a The Sound of Arrows, tan solo por detrás de Estocolmo; y Barcelona es la 5ª, tan solo por detrás de las dos mencionadas, Gotemburgo y Londres.