Playlist “Verbena”: Novedades Carminha celebran su nuevo single con una lista comentada de salsa y conga

Novedades Carminha llegan al verano 2018 asentados entre lo mejor de todo festival por el que pasan, como recientemente ha sucedido con Tomavistas o Vida Festival, con el público coreando sus hits como si llevasen ahí 10 años. Pero también celebran la llegada del estío con un nuevo single de ritmo y cadencia disco, llamado ‘Verbena’, que incluye frases como “no he dejao de quererte, no pienso en otra cosa / quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copas”. Foto: Natalia Ferviú.

El grupo lo celebra con una playlist para JENESAISPOP que algunos considerarán compuesta por “guilty pleasures” y otros por “música simplemente para bailar” en la que el recorrido por la salsa y la música latina nos lleva de los “¿qué hiciste, abusadora?” al “do the conga” de Gloria Estefan para terminar con el necesario “relevo generacional”. Además, decidimos abrir y cerrar con esa ‘Verbena’ que seguramente no te suene exactamente igual antes y después de esta playlist comentada por Novedades Carminha. Os dejamos con sus textos y la playlist en sí.

‘La dueña del Swing’, de Los Hermanos Rosario: Música para discotecas vacías.

‘Abusadora’, de Wilfrido Vargas: Nos suena a cubata de ginebra con cola, calcetín blanco, camisa desabrochada y llegar a los sitios en moto de cross. Viva el TRASH CAÑÍ.

‘Me tienen Vigilao’, de Los Niches: Ligar bailando agarrado tiene varias ventajas. Una de ellas es que no controlan tus datos como en Tinder. Regálame un piolín si quieres conmigo.

‘Ven devórame otra vez’, de Lalo Rodríguez: Una canción de verbena une más que cuarenta himnos nacionales de Marta Sánchez. Este es el ejemplo.

‘Loquito por ti’, de Armando Hernandez: Romántico y revoltoso. ¿Qué más le pides a la vida?

‘El Tiburón’, de Henry Méndez: Caribe Mix o muerte.

‘La Ventanita’, de Sergio Vargas: Todos los años alguien viene diciendo al local de ensayos que se va a apuntar a bailes de salón. Tiene que ser lo puto más ser un manejas en la pista. La realidad actual es que no pasamos de la coreografía de esta canción.

‘Conga’, de Miami Sound Machine: Los caminos de la conga, como los del señor, son inescrutables. La fina línea entre el esperpento y la magia se hace visible cada vez que suena este temazo.

‘I Like It’, de Cardi B: Hay relevo generacional.