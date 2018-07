La Canción del Día: la mejor canción de Gorillaz que oír esta semana es de Kali Uchis

El nuevo disco de Gorillaz, ‘The Now Now’, está bastante bien, pero no contiene un single tan redondo como el que “el grupo de Damon Albarn” ha producido este año para Kali Uchis. ‘In My Dreams’ es claramente una de las mejores canciones de 2018 y una de las colaboraciones que han hecho juntos y solos Uchis y Damon al visitarle él a ella en Nueva York, o ella a él en Londres (también están ‘Ticker Tape o ‘She’s My Collar’).

‘In My Dreams’ es una canción de ensueño como su propio nombre anuncia, en la que Kali Uchis imagina que “su madre no es adicta a la coca”, que “su chico nunca la lía”, que juntos “compran una casa en el aire, para solo tener que mirar hacia abajo”, mientras el fondo musical, sin instrumentos “clásicos” (al menos mandan claramente una caja de ritmos y los sintetizadores), nos revela que este mundo es una construcción de Kali. Que no existe. Que es imaginado.

Pese a todo, el estribillo es reluciente y edificante, al igual que los agudos de Uchis, en un momento cercana a Mariah Carey, como si se pudiera subsistir a base de “sueños”, si bien la intervención de Damon Albarn en, literalmente, dos frases, añade misterio y existencialismo. O quizá simplemente evasión: “Los momentos en que somos más felices son los momentos en que no existimos”.

Aunque para misterio, que la canción continúe sin ser lanzada como sencillo. Kali Uchis, ¿en qué cajón están metidos los singles de ‘Isolation’?