Leo Merman da nueva vida a ‘Boys’ de Charli XCX en ‘Maricón’, anti-himno del Orgullo 2018

Todavía estamos lamentando el hecho de que en su día se nos pasara, entre los cientos (no es un decir) de mails que recibimos diariamente en nuestra cuenta de correo con casi tantas propuestas musicales, un mensaje de Putochinomaricón donde nos presentaba una versión primaria de ‘Gente de mierda’. Por eso revisamos con mayor atención ese buzón y hoy no dejamos pasar la ocasión de presentar a Leo Merman, “artista multidisciplinar, hijo de Internet y pertenece a la generación pop que quedó fascinada con las Spice Girls, Embrujadas y Sailor Moon”.

Y es que si hemos citado a Chenta Tsai no es casualidad, porque lo que encontramos en el vídeo de debut de este joven artista de Albacete nos recuerda mucho estéticamente a lo que ha expuesto en ‘Corazón de cerdo con ginseng al vapor’ y, también, porque como él, Leo parece muy fan de Charli XCX. Tanto que su primer single, ‘Maricón’, es una adaptación –apropiación, en realidad– que insufla con una nueva perspectiva su single del pasado año, el fantástico ‘Boys’. Como aquel tema de la británica, Leo Merman también habla en su letra de los hombres pero, en su caso, desde la perspectiva de un homosexual desencantado con lo que ocurre en torno a la celebración del Orgullo LGTBI+.

Así, lo que Merman bautiza como “una oda a la frustración del homosexual moderno del s.XXI ante la abrumadora lucha de egos, estereotipos y convicciones que suceden ante sus ojos mientras hace scroll down en una APP de citas” se viste con estética ultrapop –los fans del manga, los juegos retro y las series juveniles gozarán encontrando referencias, desde Pequeño Pony a ‘Star contra las fuerzas del mal’ pasando por la Gameboy y los Furby–, deja versos tan impagables como “no voy a ir a tu sex party, ya veo que tienes muy pocas luces / no vas a tocar este body, qué difícil ser maricón / scrobbling down es la depresión” o “no voy a contestarte al móvil, mi conexión perfecta presume / tu novio hace pajas por hobby, qué pereza ser maricón” o el desopilante puente “dónde vas, dónde vas, suprimo / no quiero tus heces, sin gilipolleces”.

Por si fuera poco, Leo difumina su territorio musical interpelando con todo el morro temas como ‘Nothing In This World’ de Paris Hilton, ‘Dime’ de Beth o ‘Europe’s Living a Celebration’ de Rosa’. Un despiporre pop de proporciones épicas que, claramente, invita a no perder de vista a Leo Merman y, además, postula este ‘Maricón’ como el posible anti-himno de la conmemoración del Orgullo que este fin de semana culmina en Madrid, donde se congregarán millones de personas.