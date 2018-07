Iggy Azalea se aparta del pop y presenta los oscuros ‘Kream’ y ‘Tokio Snow Trip’

Después del batacazo de ‘Savior’, el tema junto a Quavo que sampleaba un hit de Lisa Stansfield, la australiana Iggy Azalea vuelve para, tras meses de rumores, discos descartados y misteriosas complicaciones, avanzar su nuevo EP ‘Surviving The Summer’ (justo a tiempo). Tras lanzar diversos singles sueltos, este disco supone su primer lanzamiento de entidad desde que en 2014 publicara el exitoso ‘The New Classic’.

Aunque se rumoreaba que hoy, 6 de julio, vería la luz este nuevo disco de 6 canciones, parece que finalmente será el día 3 de agosto (según iTunes) cuando se lance oficialmente este mini-álbum del que hoy ya conocemos su portadón y, también, dos canciones nuevas que anticipan el sonido de este disco. En sintonía con la citada portada, donde la figura de la artista iluminada en rojo –y unas manos sujetando sus mamellas– destaca sobre un fondo negro, el sonido de ‘Kream’ y ‘Tokio Snow Trip’ se presenta oscuro y centrado en el hip hop, alejado de la faceta más pop que había mostrado en buena parte de aquel exitoso segundo disco y sus singles posteriores. Curiosamente esto sucede cuando la artista ha cambiado de división en Universal Music: del sello Def Jam, tradicionalmente especializado en rap, ha pasado a Island Records, por lo general dedicada al pop y al rock de corte más alternativillo.

La primera es un seco corte trap en el que colabora el MC Tyga (además de más de una docena de personas, incluido Isaac Hayes –en forma de sample, suponemos–), mientras que el segundo es aún más parco y minimalista (en las antípodas, sólo Azalea y el productor Bedrock participan en él). Se espera, según ha afirmado la propia Iggy en Twitter, que el clip oficial de ‘Kream’ sea liberado en las próximas horas.