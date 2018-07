Pol Granch gana la final del Factor X más desangelado tras versionar a Izal y Antonio Vega

Anoche se celebró la final de Factor X en Telecinco, registrando uno de los seguimientos más flojos de este talent-show desde que aterrizara en el canal de Mediaset (la gala, que contó con estrellas invitadas como James Arthur y Ruth Lorenzo, quedó por debajo del 10% de share por detrás de 2 películas random y un especial Al Rojo Vivo sobre las primerias del PP) y probablemente sólo pasará a la historia por ser la edición de los divertidos Glitch Gyals y su ‘Cómeme el donut’.

Tras descartarse a artistas prometedoras como Fusa Nocta, Poupie o Daniela DiCostas, anoche se medían cuatro promesas de artistas: Elena Farga, del equipo de Risto Mejide, que partía como la gran favorita; Pol Granch, protegido de Laura Pausini que llegó a esta final cantando ‘Pausa’ de Izal; el dúo femenino W Caps, del equipo del locutor Xavi Martínez y Samuel, un joven cantante melódico auspiciado por el productor Fernando Montesinos.

Tras descartarse esas dos últimas propuestas, Elena Farga (que comenzó interpretando, con cierta inseguridad vocal, ‘Set Fire To The Rain’ de Adele) y Pol Granch (que se ganó medirse a Farga cantando la emotiva ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega) se midieron reinterpretando sendas canciones que ya había cantado previamente. Finalmente, aunque Risto reclamara que no se votara contra él como mentor, sino que se valorar a Farga como intérprete, Granch se impuso con su versión del éxito en francés ‘Le Chant Des Sirènes’.

Granch, hispanofrancés de tan solo 19 años, nunca tuvo el papel de favorito debido a su timidez y su falta de confianza que, al parecer, le llevó incluso a dudar de qué canciones interpretar apenas minutos antes de subirse al escenario. Sin embargo, parece que Pausini ha reforzado esa confianza y le ha convertido (o disfrazado) en un remedo de Harry Styles. Por el momento, ha ganado un contrato discográfico con Sony Music para grabar su primer álbum y actuará en un festival junto con Pablo Alborán, Rozalén y Dani Martín.