Elvis Costello cancela su gira tras serle extirpado un cáncer “muy agresivo”

Elvis Costello ha subido dos mensajes a su página web esta mañana, uno muy corto y otro mucho más extenso. El corto dice, sencillamente, que se ve forzado a cancelar las seis fechas aún pendientes de la gira europea que venía llevando a cabo. En el largo, se explica que esta cancelación ha sido insistentemente recomendada por su médico, después de que fuera intervenido para extirpar un cáncer “pequeño pero muy agresivo”.

El comunicado incluye una detallada explicación de Costello, que comienza diciendo socarronamente que, seis semanas atrás, su médico le dijo que “debería jugar a la lotería”, puesto que le había detectado un tumor que, en su caso, era “muy agresivo” pero lo suficientemente pequeño como para serle extirpado únicamente con una intervención quirúrgica. “Me sentí exultante y aliviado al saber que mi gira europea veraniega podría continuar”.

Y así lo hizo, actuando durante todo el mes de junio en varias ciudades de Europa incluida Madrid, donde tocó en las Noches del Botánico, precisamente en el Día de la Música, el 21 de junio. Sin embargo, la realidad se ha impuesto a su deseo de terminar estos conciertos y ha aceptado que “recuperar las fuerzas” le va a “llevar mucho más de lo que hubiera deseado”. El comunicado también revela que tiene listo un nuevo álbum de estudio junto a su banda habitual, The Imposters, que se publicará en el mes de octubre.

Elvis Costello has been forced to cancel the remaining 6 dates of his current European tour on medical grounds. His doctor has strongly advised him to take a break from his current tour itinerary and rest. Please click here for more information – https://t.co/tEqHUo5l5o

— Elvis Costello (@ElvisCostello) July 6, 2018