Chris Brown, arrestado, se pregunta tras abandonar la cárcel “¿qué hay de nuevo?”

Chris Brown fue más valiente que Drake el año pasado publicando, no un disco de 25 canciones, sino de 57, aunque su hit más reciente no está incluido en él, ya que es una colaboración con el rapero/cómico Lil Dicky, ‘Freaky Friday’, esa canción en la que Brown que canta sobre el tamaño descomunal de su pene y bromea sobre su violento pasado, y en cuyo vídeo aparecen desde Ed Sheeran a Kendall Jenner. 575 millones de streamings entre Youtube y Spotify para ‘Freaky Friday’ confirman que Brown no está tan acabado como parece.

Aunque su vida se le diga torciendo, como esta noche, cuando Brown ha sido arrestado al término de un concierto en Palm Beach, Florida, en relación a una orden de arresto por delito grave de lesiones que se emitió en Tampa el año pasado, cuando Brown supuestamente agredió a un fotógrafo en un club nocturno. Brown ha podido abandonar la cárcel abonando 2.000 dólares de fianza, y además ha acudido a Instagram para promocionar su siguiente concierto con una frase que no puede ser casual: “¿qué hay de nuevo?”, seguida de un emoji con cara de “eye-roll”.