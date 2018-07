¿Hay espacio en el hip-hop americano para Bhad Bhabie, la chica del “cash me outside”?

Esta noche actúa en la sala Razzmatazz de Barcelona una artista que en primer lugar fue personaje: tras Bhad Bhabie se esconde Danielle Bregoli, la joven de Florida que en 2016 alcanzó una enorme popularidad en Estados Unidos tras su visita, junto a su madre, al “talk show” del psicólogo Dr. Phil, en el que la madre de Bregoli buscaba poner solución al errático comportamiento de su hija. Atenta a la risa que suscitaba entre el público, durante un punto del programa Bregoli se enojó y espetó, con un extraño acento, la frase “cash me outside, how about da’” (“lo resolvemos en la calle, ¿qué te parece?”), que se ha convertido en icónica y de hecho está presente en la web de Urban Dictionary.

Como era de esperar, Bregoli ha buscado explotar su accidental fama y se ha pasado a la música, y en 2017 fichaba por Atlantic Records. Su primer single, ‘These Heaux’, entró en el Billboard y convirtió a Bhad Bhabie en la rapera más joven en lograr esta hazaña. Porque aunque parezca mentira, Bregoli nació en 2003: tiene solo 15 años, y es una risa leer en Twitter a fans más jóvenes incluso que ella lamentando no poder asistir al concierto al permitir este solo a personas mayores de edad. “Tía, no puedo ir a tu concierto y soy literalmente mayor que tú”.

Consciente de que tiene un producto potente entre manos, Atlantic Records no está dando a Bhad Bhabie sus peores canciones precisamente, y temas como ‘Trust Me’, con su punto R&B y colaboración del mismísimo Ty Dolla $ign, uno de los raperos más solicitados del momento (está en ‘Pyscho’ de Post Malone y ‘Accelerate’ de Christina, por ejemplo), y ‘Mama Don’t Worry (I Still Ain’t Dirty)’, no están nada mal. Ojo también el vídeo para ‘Hi Bich / Whachu Know’, porque está claro que Atlantic no se está andando con chuiqitas con Bregoli tampoco en cuanto a presupuesto, y ahora que Cardi B ha pasado de ser una estrella de reality a la rapera más importante del momento, jugando bien sus cartas podríamos tener mucho Bhad Bhabie por delante.