Pet Shop Boys, es hora de pasar página con Stuart Price

Pet Shop Boys han confirmado en Twitter que Stuart Price producirá su próximo disco, y que la composición de este además se encuentra bastante avanzada. Parece que a través de su representante, escriben: “La composición del nuevo álbum de Pet Shop Boys continuará este mes cuando Chris y Neil vuelvan de sus vacaciones. Ellos han estado escribiendo a lo largo del año y por ahora tienen 21 canciones. El nuevo disco estará producido por Stuart Price”.

La noticia que Stuart Price producirá el nuevo trabajo de Pet Shop Boys no sorprenderá a sus fans, ya qu el grupo había declarado que trabajaba en una trilogía con Price, de la cual ya hemos conocido los dos primeros discos, ‘Electric‘ y ‘Super‘. Ambos renovaban con frescura el sonido de Pet Shop Boys, acercándolo a nuevos públicos, eran en cualquier caso trabajos notables y dejaban para la posteridad canciones memorables como ‘Love is a Bourgeois Construct’ o ‘The Pop Kids’. En el ránking de mejores discos de Pet Shop Boys publicado por JENESAISPOP en agosto de 2016, ‘Super’ quedaba sexto y ‘Electric’ cuarto.

Está claro que a Pet Shop Boys les ha ido bien con Stuart Price en los últimos años, al menos en cuanto a buscar álbumes de una calidad que no solo apreciamos nosotros (‘Electric’ tiene una media de 84/100 en Metacritic, ‘Super’ de 75/100). ¿Pero no es hora de pasar página? Si bien Pet Shop Boys han conseguido renovar su lenguaje gracias a Price -algo no al alcance de tantos grupos que, como ellos, impactaron en los 80-, el hecho que este vaya finalmente a producir un tercer álbum del dúo huele a cierto acomodamiento, a que el dúo prefiere mantenerse como está a arriesgarse y sorprender de verdad. Es un sentimiento lícito, pero Stuart Price no va hacer con ellos un disco como el de Everything Everything: no está claro qué más pueden contarnos Pet Shop Boys en un tercer disco junto a Price que no nos hayan contado ya en sus dos últimos álbumes.

Aunque es cierto que Pet Shop Boys tienen un estilo muy personal, quizás difícil de adaptar al lenguaje de otros, la lista de productores que harían bien en contratar para reoxigenar su sonido es larga y va de Hercules & Love Affair a MNEK pasando por ZHU, The Knocks o incluso Flume; artistas con los que Neil Tennant y Chris Lowe podrían conquistar nuevos fans más allá de los pocos que han producido con los últimos y sobre todo de los fans de siempre que todavía les escuchan y todavía les compran discos. Si Madonna, que es contemporánea de ellos y cuyo álbum superventas ‘Confessions ona Dancefloor’ produjo Price, puede trabajar con SOPHIE o Diplo, ¿por qué no Pet Shop Boys? Por lo menos llamarán a su fan Cardi B para colaborar, ¿no? De no ser así, eso sí sería una oportunidad perdida y no lo de trabajar con Stuart Price por tercera vez…