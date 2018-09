La ridícula historia sobre la ruptura de Lil Xan y Noah Cyrus por una foto de Charlie Puth “desnudo”

Internet está revolucionada en las últimas horas gracias o por culpa de una ruptura entre dos post-adolescentes que, aparentemente, lo están pasando mal. Obviamente, no hablamos de la ruptura entre dos anónimos, sino entre dos proto-estrellas del pop post-millenial como son Noah Cyrus, la hermana pequeña de Miley, y el emo-rapero Lil Xan, que recientemente publicaba su álbum debut ‘Total Xanarchy’, bastante mal recibido por la crítica.

Según Spin ambos mantenían, aparentemente, una relación sentimental que tenía como hito su aparición pública en la gala de los últimos premios MTV, donde la cara de Diego Leanos chocando contra una marmórea e impasible Noah al tratar de darle un beso (o algo así) derivaba en uno de los memes del pop reciente más memorables. El caso es que, según han confesado ambos amargamente en sus respectivas Stories de Instagram, han roto, aunque la “controversia” (si es que llega a tal) es que no parecen ponerse de acuerdo en las causas.

Noah, en un vídeo que sería hilarante sino fuera porque llora desconsolada –bueno, incluso así es hilarante, especialmente cuando dice “respirar es superimportante para mí”– asegura que la causa por la que Lil Xan rompió con ella es porque ella le envió un meme, una imagen de la cara de Charlie Puth superpuesta sobre un musculado actor porno con el pene enhiesto. Y que por eso él dedujo que ella le engañaba (¿?). Sin embargo, Lil Xan, en otro vídeo, da la campanada al asegurar que, al menos inicialmente, su relación estaba orquestada por Columbia Records –compañía de él, ojo, no de ella–. Pero también dice que su amor sí se hizo luego real y que, aunque él aprecia mucho a la familia de ella, él tenía la certeza de que ella efectivamente mantenía otras relaciones (no necesariamente con Puth ni, obviamente, reveladas por esa foto).

El caso es que la historia de Xan podría tener sentido si consideramos que el pasado 20 de agosto ambos lanzaban ‘Live Or Die’, un single conjunto al que, obviamente, su romance podría beneficiar. Sin embargo, parece que entre “vivir o morir”, la canción morirá: Lil Xan dice que se negará en rotundo a que vea la luz el vídeo que filmaron juntos para la canción. Toda una rocambolesca historia que, por dolorosa que sobre el papel resulte para sus protagonistas –a todo esto, aún no sabemos qué opina el pobre Charlie Puth de todo esto–, está deleitando a numerosos tuiteros, que están “living” con todo esto.

.@NoahCyrus and Lil Xan appear to have broken up over cheating suspicions involving Charlie Puth.

.@LilXanfuhyobih also confirmed his music video with Noah Cyrus for their collab “Live or Die” has been canceled as a result of this. pic.twitter.com/kEKLURezXH

— Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2018