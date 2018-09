The Blaze emocionan con ‘Queens’, un lamento de despedida

The Blaze, dúo francés formado por los primos Jonathan y Guillaume Alric son una de las sensaciones de la electrónica más emocional surgida en las últimas temporadas. Tras un miniálbum debut publicado el pasado año, que hizo bastante ruido gracias a temas como ‘Territory’ y ‘Juvenile’, sobre todo gracias a sus llamativos videoclips que ellos mismos, como estudiantes de realización, dirigen.

Este 2018 está llamado a ser su año de definitiva eclosión con la publicación, este viernes 7 de septiembre, de su álbum de debut ‘Dancehall’. En él se incluirán canciones que han ido presentando este mismo año, como ‘Heaven‘, ‘She‘, ‘Faces‘ o ‘Queens’, la canción que revelaban el pasado fin de semana. Como viene siendo costumbre para The Blaze –aunque ‘She’ y ‘Faces’ no han obtenido tal privilegio–, esta última ha sido objeto de un (otro) fantástico videoclip firmado por el dúo.

Un vídeo de nuevo protagonizado por personas, en este caso mujeres, de entorno humilde que luchan contra la vida tratando de exprimir al máximo su hedonismo. Sólo que, en este caso, comenzamos conociendo ya el trágico desenlace de esta historia. Un fantástico soporte visual para un tema in crescendo, de nuevo protagonizado por una melodía vocal distorsionada, que incita una vez más a bailar con lágrimas en los ojos.

Tracklist de ‘Dancehall’:

1. Opening

2. Heaven

3. She

4. Places

5. Rise

6. Runaway

7. Breath

8. Queens

9. Faces

10. Mount