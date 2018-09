Julia Holter fascina con el misterioso y épico primer avance de su nuevo disco, ‘I Shall Love 2’

Julia Holter publicó, en 2015, uno de los mejores discos de aquel año -el decimocuarto, concretamente- para la redacción de JENESAISPOP, ‘Have You in My Wilderness‘. Un disco que contenía al menos dos canciones de pop orquestal maravillosas del calibre de ‘Feel You’ y ‘Sea Calls Me Home’, esta última una de las mejores canciones de 2015 para esta misma redacción.

Había, por tanto, ganas de escuchar lo nuevo de Holter, que se acaba de anunciar y llega tan pronto como el mes que viene. ‘Aviary’, el nuevo álbum de la artista norteamericana, se publica el 26 de octubre y contiene 15 pistas, de las que se ha dado a conocer la séptima en la secuencia, ‘I Shall Love 2’, mediante un misterioso videoclip dirigido por Dicky Bahto. El tema está también disponible en las plataformas de streaming.

La música de Holter, incluso en su dimensión más pop, siempre ha tenido un punto experimental, y este vuelve a ser el caso con una ‘I Shall Love 2’ fascinante que parece elementos de pop, new age y música sinfónica para dar lugar a una canción misteriosa y fascinante que se construye, poco a poco y a paso firme, sobre el lema “me he enamorado, ¿qué puedo hacer?” Quizás la canción ofrezca una respuesta…

‘Aviary’:

01 Turn the Light On

02 Whether

03 Chaitius

04 Voce Simul

05 Everyday Is an Emergency

06 Another Dream

07 I Shall Love 2

08 Underneath the Moon

09 Colligere

10 In Gardens’ Muteness

11 I Would Rather See

12 Les Jeux to You

13 Words I Heard

14 I Shall Love 1

15 Why Sad Song