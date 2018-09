Rufus Wainwright, Norah Jones, Chaka Khan… celebrarán el 75 aniversario de Joni Mitchell

Las últimas noticias de Joni Mitchell han sido agridulces. En 2015, la cantautora -retirada desde hace años, en parte debido a la extraña enfermedad cutánea que padece, y que detalló en el libro ‘Reckless Daughter: A Portrait of Joni Mitchell’ de David Yaffe- y pintora canadiense era hospitalizada tras desvanecerse en su casa, confirmándose después que había sufrido un aneurisma cerebral. Mitchell reaparecía públicamente al año siguiente en un concierto de Chick Corea en Los Ángeles, donde se dejaba fotografiar sonriente, confirmando su recuperación.

Dos años después de aquella última aparición poco se ha sabido de Mitchell. Pero 2018 es un año especial para la autora de ‘Blue’, ya que cumple 75 años, concretamente el día 7 de noviembre. Por eso, la artista lo celebrará a lo grande, con dos conciertos especiales que tendrán lugar en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles los días 7 y 8 de noviembre.

En el evento, llamado Joni 75, participarán varios artistas a los que Mitchell ha influido, y que interpretarán canciones de la artista seleccionadas de sus 19 álbumes de estudio, desde ‘Song to a Seagull’ hasta ‘Shine’ pasando por supuesto por los míticos ‘Ladies of the Canyon’, ‘Blue’ y ‘Hejira’. Son Glen Hansard, Emmylou Harris, Norah Jones, Chaka Khan, Diana Krall, Kris Kristofferson, Los Lobos, Graham Nash, Seal y Rufus Wainwright. Este último ha dicho sobre Mitchell: “la aventura musical de Joni Mitchell es ciertamente grande, pero cuanto más la conozco como persona, más impresionado quedo con la mujer misma. Cuando estoy en su presencia, el día se disuelve y uno aprecia algo que va más allá, algo lejano, pero extrañamente concreto. Todo sobre ella es un oráculo”.