Snail Mail, Boy Pablo y Ama Lou, entre los casi 50 artistas emergentes de la nueva edición de Primavera Club

La nueva edición de Primavera Club tendrá lugar entre los días 26 y 28 de octubre en Barcelona (Sala Apolo, La [2] de Apolo y Centre Cultural Albareda) y Madrid (Teatro Barceló y El Cielo de Barceló). A pesar de que se podrá ver hasta a 46 artistas en Barcelona y 26 en Madrid, los abonos se han puesto a la venta al módico precio de 25 euros. Las entradas de día son 15 euros.

La organización ha dividido en 9 puntos a los que ella misma define como “estrellas emergentes”. En cuanto a “bedroom pop” destacan los nombres de Boy Pablo, Jimothy Lacoste y Halo Maud. En la categoría “digger” (allá donde ni “Google llega”), a Habibi Funk, Athens of the North y Sofrito. En “pop feminista” están Stella Donnelly, Okay Kaya, Buzzy “Spielberg” Lee, Ama Lou, Flohio o Tirzah. Hay un epígrafe de guitarras que han llamado “guitar’s revenge” y ahí encontramos a Snail Mail tras la gran acogida de ‘Lush’, Hop Along, Conttra, Palm, Jess Williamson y Alaskalaska.

En contraposición, “susurros R&B y sinónimos” nos traerá a Kadhja Bonet, Hilary Woods, Tirzah, Hnos Munoz y Mazmorra. “Mambo rapidito” incluye las actuaciones del grupo cubano Orquesta Akokán, Esteban & Manuel y Altin Gün. “Ultra-flow” promete la presencia de Octavian, slowthai, JPEGMAGIA o la ya mencionada Flohio; mientras “technaco”, de madrugada, incluirá a Head Technician, Volruptus, Or:la y Kuniyuki. Finalmente, en “kinkidelia y derivados” encontramos a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, J-Zbel, Louder Than Death y MC Buseta junto a GOA.