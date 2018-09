“R.I.P. Eminem”: Die Antwoord se meten con el “bótox y el Photoshop” del rapero

Die Antwoord, autores entre otros discos de ‘TEN$ION‘, están entre los damnificados del nuevo disco de Eminem (como Drake, Tyler the Creator y tantos otros) y ellos han decidido contestar a través de un vídeo subido a Youtube en el que vemos a ambos, pero sobre todo a Ninja, tomar la palabra. La canción en la que Eminem se mete con Die Antwoord es ‘Greatest’, y en ella contestaba a un vídeo de Die Antwoord en el que estos se reían de cómo había pronunciado su nombre en otro tema, ‘Untouchable’.

La letra de ‘Greatest’ concretamente dice, refiriéndose finalmente a la colaboración de Die Antwoord con DJ Muggs de Cypress Hill: “I know there’s people that are pissed about the way I misprounouced a name, “DIE ANTWOORD!” / Fuck, I still can’t say this shit, but how quickly they forget / Who the fuck I was now Ninja try to duck my slugs / To let ya girl get fucked by Muggs”. Ninja responde: “hey, EM, qué haces. Perdona que no te hayamos contestado inmediatamente pero acabamos de oír tu nueva mierda. Eres tan divertido… Tío, Yolandi no es mi chica, todo el mundo sabe que es mi mejor amiga, que me quiere”.

La peor parte viene cuando Ninja dice a Eminem que “rapeaba mejor cuando estaba drogado” y le humilla metiéndose con su edad, indicando que los jóvenes de hoy en día no se sienten cercanos “ni a su rima ni a su bótox”. También menciona su abuso del Photoshop. Le invitan a que vuelva a poner a “Detroit en el mapa” y repiten a saco el deletreo “E-M-I-N-E-M R-I-P” en clara referencia a la muerte de su creatividad.

¿Qué te parece la respuesta de Die Antwoord a Eminem? A la altura del "nivelazo" de ataque

Ageism puro y duro

Muy divertida

Todo mi apoyo a Eminem, #RESPECT Ver resultados