Nicki Minaj se suma al vídeo de ‘Idol’ de BTS, que también arrasa

BTS son la banda del momento, tras haber vendido en 2 semanas 1 millón de copias -en los tiempos que corren- de su nuevo disco ‘Love Yourself: Answer’. Son número 1 en Estados Unidos o su país Corea del Sur, mientras sus tentáculos empiezan a extenderse también por países como el nuestro, donde han entrado en posiciones más modestas en las listas de ventas y streaming.

El grupo había batido el récord de visualizaciones en un día en Youtube, hasta ahora ostentado por ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, pero Nicki Minaj no aparecía en el vídeo de este tema en el que había colaborado (en una versión de la edición deluxe) y eso había que resolverlo. Desde hace unas horas está disponible la nueva versión del videoclip, y la aparición de Minaj no decepciona a nadie.

El vídeo es el mismo pero con este añadido. Para el “featuring” de Nicki se ha dispuesto un set colorido y millennial en el que, entre amuletos y sofás, la rapera reproduce algunas de sus poses favoritas. Su selfie está también en sintonía con el vídeo original, y como este, el nuevo se está viralizando. Van 10 millones de visualizaciones en tan solo unas horas y por supuesto lo encontramos “trending” en Youtube.

Más madera, pues, para una canción que ya había sido número 11 del competitivo Billboard Hot 100 y número 21 en las islas británicas. Esperamos pues, nuevo repunte de esta pista en las listas oficiales dentro de unos días.