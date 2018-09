Paulina Rubio une a los autores de ‘Teléfono’ y a Xabier de La Oreja en ‘Suave y sutil’

Hace siete añazos que Paulina Rubio no publica nuevo disco. ‘Brava’ llegó en 2011 en pleno auge del EDM en la radiofórmula, con Jennifer Lopez petándolo con ‘On the Floor’ y Rihanna con sus singles producidos por David Guetta, pero los tiempos han cambiado mucho desde entonces. El single que ha sacado Rubio este año, ‘Desire (Me tienes loquita)’, tiene, los has adivinado, un ritmillo reggaetón totalmente adaptado a la moda actual.

Es el primer avance de ‘Deseo’, el nuevo trabajo de Rubio, que llega el 14 de septiembre, pero hoy viernes llega otro más interesante. ‘Suave y sutil’ es una composición de Xabier San Martín Balderrain, quien no es otro que uno de los compositores principales de La Oreja de Van Gogh, y además no es ajeno a Rubio ya que compuso una de sus mejores canciones, ‘Ni una sola palabra’. El tema es muy melódico, como es de esperar, y contiene frases tan propias de La Oreja como “me siento fuerte, guapa y guerrera” o “la princesa se aburrió del cuento, con tu permiso cambiaré el final”.

‘Suave y sutil’ establece además una curiosa conexión con ‘Teléfono’ de Aitana, la canción más exitosa en España actualmente -desde hace cinco semanas-, ya que sus productores son los mismos que los del single de Aitana, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, aunque ‘Suave y sutil’ contiene más guitarras. Difícil tiene Paulina en cualquier caso igualar el éxito de Aitana, pero no será por no haberlo intentado.