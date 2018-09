Calvin Harris y Eminem alcanzan sus décimos números 1 en UK, en singles y álbumes respectivamente

Como se había previsto durante toda la semana, Calvin Harris alcanza un nuevo número 1 en las islas británicas en la tercera semana de vida de su nuevo single ‘Promises’, en este caso junto a Sam Smith. El tema ha vendido lo equivalente a 61.813 unidades durante la última semana, proviniendo la mayoría de los puntos de su streaming, pues es top 1 en Spotify en este país.

Se trata del 10º top 1 en las islas para Calvin Harris, siendo solo superado en el siglo XXI por Westlife. Las otras canciones que han sido número 1 de Calvin Harris en el que es su país son ‘Dance Wiv Me’, ’I’m Not Alone’, ‘We Found Love’, ’Sweet Nothing’, ‘Under Control’, ‘Summer’, ‘Blame’, ‘Feels’ y ‘One Kiss’. Además, hay que mencionar los numerosísimos hits que se le han quedado en el top 2: ‘Feel So Close’, ‘Let’s Go’, ‘We’ll Be Coming Back’, ‘How Deep Is Your Love’ y ‘This Is What You Came For’.

Curiosamente, yéndonos a la lista de álbumes, también es el 10º top 1 para el artista que lo ocupa, Eminem. ‘Kamikaze’, disco lanzado el pasado viernes por sorpresa, ha vendido lo equivalente a 55.115 unidades en siete días. De los 10 discos de estudio de Eminem, los 8 últimos han sido top 1 en Reino Unido, y también lo han logrado la banda sonora de ‘8 Mile’ y ‘Curtain Call: The Hits’ (también un álbum de D12 que hay debate sobre si cuenta o no).