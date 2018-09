30 años de la incursión de Alaska en las listas oficiales británicas

Estos días se cumplen 30 años del momento en que Alaska (sí, Alaska) apareciera brevemente en el top 100 de las listas británicas, toda una satisfacción para ella y su grupo a tenor de la cantidad de veces en su vida que han viajado a Londres para grabar o de compras. Lo consiguió con ‘Bailando’ y no precisamente gracias a la versión en inglés de la canción que tanto ha circulado como curiosidad durante todos estos años por la red.

¿Cómo pueden cumplirse 30 años de que ‘Bailando’ apareciera en las listas británicas, si en verdad fue editada en 1982? La historia de la canción es larga. Publicada como primer single del primer disco de Alaska y Los Pegamoides (que antes habían sacado multitud de sencillos sueltos como ‘Horror en el hipermercado’ u ‘Otra dimensión’), supuso una ruptura en sonido con el underground punk de la época, escena a la que estaban asociados. Llena de arreglos de metal inspirados en el disco y en el funk, fue repudiada por muchos, pero no tardó en convertirse en hit en España, ahogando en realidad las posibilidades de cualquier otro tema del álbum, mientras además el grupo se aproximaba a su separación, que se produciría tan solo unos meses después.

El periodista Rafa Cervera contaba en El País la historia de la canción, recordando su inspiración en ‘Cuba’ de Gibson Brothers y de dónde procedía aquella versión en inglés que menciona la “rumba”, la “samba” y el “calypso”. Parece que fue obra de un ejecutivo de la compañía Hispavox, el ya fallecido Carlos Juan Casado, que se empeñó en rescatarlos del underground: “Casado les hizo grabar ‘Bailando’ en inglés; después la presentó en una reunión de lanzamientos diciendo que se llamaba ‘Dancing’ y que era obra de un nuevo grupo europeo. Solamente cuando sus compañeros y jefes acogieron con entusiasmo el single, Casado contó la verdad. La canción no tuvo más remedio que ser publicada”.

‘Bailando’ alcanzaba oficialmente el número 1 en España el 26 de julio de 1982, convirtiéndose en una de las canciones de aquel verano, y terminando como la 8ª canción más exitosa de aquel año en nuestro país. Pero volvería a ser single en 1987 como parte del recopilatorio ‘Diez’ en una versión actualizada para los sonidos de aquel año. A partir de esa nueva versión, el año siguiente se realizaron una serie de remixes a cargo del productor Jesús Gómez, y fue así como el maxi llegó a las listas británicas.

El propio Nacho Canut, co-autor de la canción junto a Carlos Berlanga, a través de Nøvak, el sello de su proyecto Jet7, nos confirma que ‘Bailando’ llegó a las islas no por la versión en inglés o la de ‘Diez’, sino “por la remezcla acid que hizo un dj inglés”, en concreto el llamado “Balearic Matey Edit”. En una nota de prensa de un recopilatorio de Alaska, se define esta versión así: “En pleno nacimiento del acid se hizo esta versión de ‘Bailando’ producida por Jesús N. Gómez y con producción adicional y remezcla a cargo de The Democratic Three para ser editada en el recopilatorio alemán ‘Acieed Inferno’ del sello BCM Records y como cara A del maxi single para el mercado anglosajón y de nuevo enfocada a las pistas de baile”.

Esta versión fue la que caló en Reino Unido hasta el punto de aparecer en el top 100 oficial de singles, e incluso arañar unas posiciones a la semana siguiente, como muestra de que su buena aceptación no fue flor de un solo día o de la semana de salida. La canción aparecía en el puesto 95 en la tabla oficial del 28 de agosto, ascendiendo al puesto 86 la semana siguiente, codeándose con ‘Talkin’ Bout a Revolution’ de Tracy Chapman. Una tabla curiosa que incluso muestra un dúo de Julio Iglesias con Stevie Wonder en el top 10, y que nos recuerda que, hablando de acid y balearic, Alaska y Dinarama mostrarían su fascinación por este género en ‘Fan Fatal’ (1989)… si bien esta remezcla de ‘Bailando’ es unos meses anterior al mismísimo ‘Technique’.