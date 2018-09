Wild Nothing / Indigo

Si hay un tanto que Jack Tatum ha podido anotarse en su carrera musical como Wild Nothing es haberse consolidado del todo ajeno a las tendencias musicales del momento: el hecho de que en sus inicios se le asociara con Washed Out o Neon Indian parece sobre todo circunstancial, puesto que ya su debut ‘Gemini’ en realidad era una aproximación al espíritu del indie C-86. Ni chillwave, ni glo-fi, ni leches. Así lo ha venido demostrando con discos como ‘Nocturne’ o ‘Life of Pause’ que, especialmente este último, se han ido acomodando en la atemporalidad del sonido del rock de los 80, de Kate Bush a The Chameleons pasando por Roxy Music, Fleetwood Mac o Echo & The Bunnymen.

En esa línea, ‘Indigo’, cuarto disco de Tatum, es continuista en cuanto a inspiración y aspiración con respecto a ‘Life of Pause’. Sólo que, gracias a una ingeniería sonora realmente espectacular (el propio artista ha producido el disco junto a Jorge Elbrecht –Ariel Pink, Gang Gang Dance, Japanese Breakfast–), con multitud de detalles que resultan una auténtica gozada al escucharlo con atención y unos buenos auriculares. Ese perfeccionamiento sonoro, curiosamente, sirve para enfatizar su clasicismo y hacer aflorar nuevos referentes: la elegancia de ‘Wheel of Fortune’, la preciosa ‘Oscillation’ o la épica de ‘Flawed Translation’ y ‘Bend’ traen a la mente inmediatamente a los mejores Prefab Sprout o a los The Cure más luminosos.

Lo malo, en cambio, llega cuando en ese esfuerzo por sonar clásico se llega a convertir en un sucedáneo o un pastiche, como ocurre con una ‘Shallow Water’ que más que a Paddy McAloon suena a Deacon Blue o una ‘Partners In Motion’ que, en su intento de evocar a Brian Ferry, termina precipitándose hacia el yachtrock más hortera. Son estos los puntos más flacos de un buen disco que quizá carezca de algo de punch, algo rácano de melodías memorables, al nivel de ‘Letting Go’ y su espectacular riff, la preciosa ‘Through Windows’ (con saxos muy Bowie y teclados muy “early” Sr. Chinarro) o la tórrida ‘Canyon on Fire’ (esas disonancias un poco Siouxsie). La mayor virtud de ‘Indigo’ (un título que viene del tono de luz que los smartphones arrojan a las caras en la noche, como símbolo de la simbiosis máquina/humanidad a la que nos dirigimos y que vertebra el aspecto lírico del álbum) está en su oferta de una experiencia sonora cuidada y bella, “fuera de tiempo” (como a Tatum le gusta pensar) y que, pese a que referencia constantemente a otros nombres, suena de maravilla.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Letting Go’, ‘Oscillation’, ‘Wheel of Misfortune’, ‘Through Windows’, ‘Canyon on Fire’

Te gustará si te gusta: Prefab Sprout, Fleetwood Mac, Roxy Music

Escúchalo: Spotify