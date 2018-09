‘Chica, chico, chica’: la increíble historia de JT Leroy, el chapero escritor que resultó ser una señora mayor

Dennis Cooper fue su mentor. Madonna, Bono y Lou Reed recomendaron sus libros. Winona Ryder hizo lecturas públicas de ellos. Garbage le dedicó una canción, ‘Cherry Lips (Go, baby, go!)’. Calvin Klein lo vistió. Gus Van Sant lo fotografió y quiso adaptar ‘Sarah’, su primera novela. Asia Argento adaptó la segunda, ‘El corazón es mentiroso’, y se lo llevó a la cama como a Jimmy Bennett…

Hablamos de JT Leroy, uno de los grandes fenómenos de la (contra)cultura pop de principios de siglo y uno de los fraudes más fascinantes de nuestro tiempo. Este Rimbaud transexual, seropositivo, criado en un parking de camiones de Virginia y obligado a prostituirse por su madre drogadicta, era en realidad una invención de la escritora Laura Albert, una mujer de pasado traumático (fue víctima de abusos y vivió en casas de acogida), acomplejada por su sobrepeso, aficionada al punk y a imitar acentos, que trabajaba como teleoperadora erótica y se inició en la literatura como terapia ocupacional.

Como narra el recomendable documental ‘Author: La mentira de JT LeRoy’ (2016), dirigido por Jeff Feuerzeig (‘The Devil and Daniel Johnston’), Albert creó a JT Leroy como un alter ego, un atractivo avatar con peluca rubia y gafas de sol tras el que poder esconderse y, al mismo tiempo, expresarse. Para ello convenció a su cuñada, Savannah Knoop, una adolescente de aspecto andrógino, para que se hiciera pasar por su creación. Lo que ninguna esperaba es que esta impostura llegara tan lejos y durante tanto tiempo: desde 2000, cuando hizo su primera sesión de fotos, hasta 2006, cuando un periodista del New York Times descubrió todo el pastel. En el documental, Laura, que fue condenada a pagar daños y perjuicios por fraude, explica su versión de los hechos y se defiende. Pero, ¿y Savannah?

‘Chica, chico, chica’ (Alpha Decay) es el relato en primera persona de los seis años en los que Knoop pasó de ser una chica a fingir ser un chico que quería ser una chica (de ahí el título). Una impostura que comenzó como un favor a la mujer de su hermano, el típico “solo será esta vez”, y terminó en el festival de Cannes con Savannah/Leroy presentando una película y siendo ovacionada como una superestrella. Seis años en los que estuvo de ciudad en ciudad (pasó por España en 2002) y sarao en sarao, codeándose con la intelligentsia pop del momento, temiendo ser descubierta a cada instante, y viviendo un apasionado romance con Asia Argento.

Savannah, convertida hoy en diseñadora de moda, revela en el libro cómo se convirtió en una impostora y cómo lo vivió, pero también cómo se enamoró hasta las trancas de la estrella italiana, cómo fue su relación con su “creadora” (sin duda, el gran personaje de toda esta historia) y lo mucho que le costó recuperar su vida. Unas memorias que sirven como una pieza más del fascinante rompecabezas JT Leroy (otra será la adaptación del libro que han protagonizado Kirsten Stewart y Laura Dern), y como un nuevo nombre a añadir a larga lista de impostores célebres como Frank Abagnale, Enric Marco, Milli Vanilli o el pequeño Nicolás. 7.