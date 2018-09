Sorpresas y ausencias entre los 200 mejores discos de los 80 para Pitchfork

Como había anunciado, Pitchfork publica hoy una imprescindible revisión de los mejores 200 discos de los 80, con algunas de las obras más vendedoras de aquella década y también algunas bastante desconocidas. Prince ocupa el número 1 de álbumes, como tantas otras veces en los repasos a lo mejor de los 80, en concreto en este caso con su disco ‘Purple Rain’. Además, ‘1999’ aparece en el puesto 26 y ’Dirty Mind’ en el puesto 33.

Le sigue, como también es habitual, Michael Jackson, que sitúa ‘Thriller’, el álbum más vendido de la historia en todo el mundo, en el puesto 2; mientras su único otro álbum de los 80, ‘Bad’, aparece en el puesto 72. Su hermana Janet Jackson es una de las artistas femeninas mejor consideradas, pues aparece también en el top 10 con ‘Control’ y en el top 30 con ’Rhythm Nation 1814’. Eso sí, no ha llegado tan lejos como Kate Bush, que es top 4 con ‘Hounds of Love’ por detrás del recientemente reivindicado en una película ‘Straight Outta Compton’ de N.W.A.; y top 59 con ‘The Sensual World’. Sade, también top 10 con ‘Diamond Life’, sitúa ‘Stronger than Pride’ en el 37.

Madonna sorprende con la aparición de ‘Madonna’ en el top 20, pues tan solo el año pasado este disco recibió menos nota (8,2/10) que ‘Like a Prayer’ (9/10) en una retrospectiva de Pitchfork. En cualquier caso, ‘Like a Prayer’ es top 78 y ‘Like a Virgin’ top 115, mientras el disco más vendido de la cantante, ‘True Blue’, vuelve a quedar fuera como sucede siempre en este tipo de repasos, por razones desconocidas. Y no será porque Pitchfork haya hecho ascos a obras superventas. Se reivindican varios discos de Bruce Springsteen y Metallica, ‘Tango in the Night’ de Fleetwood Mac, ‘Faith’ de George Michael, ‘The Joshua Tree’ de U2, ‘Music for the Masses’ de Depeche Mode, ‘Rio’ de Duran Duran o el primero de Whitney Houston. Curiosamente aparece Sinéad O’Connor, pero no con ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, sino con el anterior ‘The Lion and the Cobra’. Bowie aparece con ‘Scary Monsters’ e incluso con el cuestionado ‘Let’s Dance’ pero en posiciones más modestas que las que suele recibir cuando se repasa la década de los 70 (puestos 53 y 127, respectivamente).

Que Pitchfork reivindique obras superventas no significa que haya dejado atrás su vena underground. Entre sus reivindicaciones, están varios discos de los Smiths y los Pixies, ‘World of Echo’ de Arthur Russell (25), ’Treasure’ de Cocteau Twins (27), ’Let it Be’ de The Replacements (35), ’Murmur’ de R.E.M. (39), ‘Fugazi’ de Fugazi (45), ’On Fire’ de Galaxie 500 (57), ’Isn’t Anything’ de My Bloody Valentine (58), ‘Zen Arcade’ de Hüsker Dü (68) o ‘Beat Happenning’ (122). Hablando de R.E.M., es curiosa la selección de ‘Murmur’ o ‘Reckoning’ por encima de ‘Life’s a Rich Pageant’ o ‘Document’. También es llamativa la selección de New Order, reconociendo ‘Power, Corruption & Lies’ por encima de ‘Technique’, que también aparece.

Están en posiciones más modestas de lo esperable álbumes tan influyentes en décadas posteriores como ‘Graceland’ de Paul Simon (49), ‘Violent Femmes’ (65), ‘Actually’ de Pet Shop Boys (126, único disco del dúo en el top 200), ’Steve McQueen’ de Prefab Sprout (132) o ‘Raw Like Sushi’ de Neneh Cherry (136). En cuanto a ausencias destacables, no esperábamos ver a Ruben Blades o Caetano Veloso, pero quizá sí a Felt, Orange Juice, The Go-Betweens, The Housemartins, This Mortal Coil, The Wedding Present, Aztec Camera (sí, casi todos británicos), pero también algún artista americano como Terence Trent D’Arby (recientemente reivindicado por Rockdelux), Roy Orbison (cuyo disco póstumo es oro), Lou Reed con ‘New York’ o Swans. Aunque no es mi caso, alguien se caerá de la silla al ver que ‘Songs From the Big Chair’ de Tears for Fears aparece justo un puesto por encima del disco homónimo de Stone Roses, si bien si tuviera que apuntar una ausencia llamativa, esa sería ‘Dare’ de The Human League. ¿De verdad no ha definido un poquito el synth-pop incluso del siglo XXI? En cualquier caso, una ocasión de sumergirse en el pasado para descubrir o redescubrir obras perdidas entre la marabunta de ¿interesantísimas? novedades de 2018.

1.-Prince and the Revolution / Purple Rain

2.-Michael Jackson / Thriller

3.-N.W.A. / Straight Outta Compton

4.-Kate Bush / Hounds of Love

5.-Talking Heads / Remain in Light

6.-Public Enemy / It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

7.-Sonic Youth / Daydream Nation

8.-Janet Jackson / Control

9.-The Cure / Disintegration

10.-Sade / Diamond Life

11.-Eric B. & Rakim / Paid in Full

12.-Joy Division / Closer

13.-The Smiths / The Queen Is Dead

14.-Pixies / Doolittle

15.-Beastie Boys / Paul’s Boutique

16.-Madonna / Madonna

17.-Prince / Sign O’ The Times

18.-Kraftwerk / Computer World

19.-New Order / Power, Corruption & Lies

20.-Boogie Down Productions / Criminal Minded