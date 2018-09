Drake, exultante tras reconciliarse y actuar con Meek Mill

Meek Mill es uno de los artistas que han cargado contra Drake por abusar de co-autorías o atribuirse créditos que no le corresponden en la polémica de los “ghostwriters”, también reflejada en ‘Infrared’, una de las canciones del último disco de Pusha-T producido por Kanye West.

Sin embargo, después de que Drake apoyara a Meek Mill por su condena a prisión en noviembre de 2017 por saltarse la condicional (antes había tenido problemas por posesión de armas, asaltar a un policía, tráfico de drogas, etc), ambos se han reconciliado, apareciendo juntos por sorpresa en Boston durante un concierto de Drake este fin de semana. Sucedió en concreto durante la canción titular de ‘Dreams and Nightmares’ de Meek Mill y Drake se dirigió a él como “su hermano”.

Lo mejor es que ambos parecían tener enormes ganas de reconciliarse, pues Drake escribía luego en Instagram que “esto realmente le daba la paz” y que “curarse y pasar página creó uno de los momentos más gratificantes y eléctricos” de toda su carrera. En la misma línea, Meek Mill compartía exactamente la misma instantánea, en la que, aunque más parco en palabras, se mostraba igual de exultante, en concreto “happy as shit”, en este caso refiriéndose a los dos. La gira de Drake, que cuenta con Migos como teloneros, recorre Norteamérica entre agosto y noviembre y no tiene fechas anunciadas en Europa.

Drake brings out @MeekMill for his Dreams and Nightmares intro tonight in Boston. #AATTM pic.twitter.com/msfcegt5xz

— Word On Road (@WordOnRd) September 9, 2018