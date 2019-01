La Canción del Día: gracias a ‘I Remember’ puede que dejes de preguntarte “quién” es Betty Who

Puede que hayas oído algún single de la australiana Betty Who en el último lustro, pues la cantante ha sacado dos discos, ‘Take Me When You Go’ y ‘The Valley’ y ha tenido cierto éxito con temas como ‘If You’re Hearing This’, ‘Human Touch’ o su -un tanto innecesaria- versión de ‘I Love You Always Forever’. También puede que te suene porque una marca le ha comprado un espacio fijo -un podcast- en la portada de Pitchfork que debe de valer una millonada.

El caso es que si no te suena Betty Who puede que no se te olvide quién es ahora que ha editado otro de los adelantos del que va a ser su nuevo disco ‘Betty’ el próximo 15 de febrero. De él ha ido revelando canciones como ‘Ignore Me’, ‘Taste’ o ‘Between You & Me’, pero parece que puede ser este ‘I Remember’ el que compita con sus viejos hits, sobre todo si le dedica un videoclip a la altura.

‘I Remember’ no deja de ser una simple canción de amor en la que se pone sobre la mesa que las cosas ya no funcionan tan bien como antes, pero la protagonista “recuerda”, con bastante alegría, los días en que de hecho sí lo hacían. Co-escrita por Jessica Newham, esto es, ella misma, junto a sus habituales Peter Thomas y Kyle Moorman (productores de la canción), combina la frescura y los sonidos de los años 80 con cierto sentido dance noventero… como han hecho los mayores hits de Dua Lipa. Apto también para seguidores de Carly Rae Jepsen o de Des’ree (recuerda un poquito a ‘Life’), ‘I Remember’ no es la perfección pop, pero se jacta de no buscarla en su mismísimo estribillo: “Recuerdo… que no quiero la perfección; te quiero a ti”.



