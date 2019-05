Cardi B anuncia nuevo single para este viernes, ‘Press’

Cardi B ha anunciado nuevo single. ‘Press’ llega el 31 de mayo, precisamente el día en que la rapera iba a subirse al escenario de Primavera Sound… antes de cancelar su actuación y de ser sustituida por Miley Cyrus. Ahora sabemos que Cardi no iba a poder actuar en el festival barcelonés de todas formas, pues acaba de posponer toda su gira debido a un post-operatorio, pero eso no le va a impedir publicar nueva música, suponemos que de cara al nuevo disco que está preparando.

El título de ‘Press’ no puede ser más claro y el nuevo single de Cardi tiene toda la pinta de estar dirigido explícitamente a la prensa, con la que la rapera ha tenido sus más y sus menos a lo largo de su trayectoria, sobre todo con tabloides como TMZ, a los que suele contestar directamente en sus stories de Instagram. No se puede pasar por alto que su debut se titulaba ‘Invasion of Privacy‘ aunque más en relación a los fans cotillas de Cardi que a los tabloides. Aunque la canción puede ser también una reflexión sobre la fama.

De momento parece que el vídeo de ‘Press’, que saldrá simultáneamente a la canción, situará a Cardi jurando la verdad en un tribunal. Sin noticias del segundo disco de Cardi, ‘Press’ sucede a ‘Money’ y a ‘Please Me’ con Bruno Mars y a las colaboraciones ‘Clout’ con Offset y ‘Wish Wish’ con DJ Khaled y 21 Savage. Ninguna de estas canciones ha repetido el éxito de ‘Bodak Yellow’ ni mucho menos ‘I Like It’, por lo que habrá que esperar para averiguar si la rapera tiene con ‘Press’ un as en la manga.