Así será el videoclip de ‘You Need to Calm Down’, el nuevo single de Taylor Swift

Taylor Swift acaba de lanzar el single ‘You Need to Calm Down’, un simpático tema electropop en el que la cantante dispara frases contra la homofobia y contra los “haters” de internet. De hecho, Swift acaba de realizar una aparición sorpresa en el histórico Stonewall Inn de Nueva York, donde ha cantado en solitario o acompañada del actor de ‘Modern Family’ Jesse Tyler Ferguson.

‘You Need to Calm Down’ ha recibido algunas críticas negativas por parte de varios medios anglosajones por su obvia letra. Por ejemplo, SPIN ha titulado que la canción es “demasiado inofensiva para significar algo”, mientras Pitchork directamente ha declarado que es “muy, muy mala”. Con un poco más de sentido del humor, Vulture ha realizado un divertido análisis de la letra de ‘You Need to Calm Down’, frase por frase.

En cualquier caso, la campaña de promoción de ‘You Need to Calm Down’ continúa y este mismo lunes, a las 8.00 hora este americana (las 14.00 en España) se estrena su videoclip, que Swift ha adelantado en sus redes y será tan colorido como está siendo toda esta nueva etapa en su carrera. De hecho, por el avance del vídeo bien podría ser Katy Perry quien se encuentra tras él. El vídeo contará con varias apariciones estrellas, como las anunciadas de Ellen DeGeneres, Laverne Cox, varios personajes de ‘Queer Eye’ o Adam Rippon, entre otros. ‘Lover’, el nuevo album de Swift, sale el 23 de agosto.