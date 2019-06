“Un tema así, o se queda a fuego a la primera o has fracasao”: Alizzz explica la creación de ‘Me quedo’ de Aitana y Lola Indigo

Aitana ha lanzado este mes al fin su debut, un ‘Spoiler‘ que incluye los éxitos ‘Teléfono’, ‘Vas a quedarte’ y ‘Nada sale mal’ y que, con la revelación de su tracklist hace unas semanas, anticipaba otro éxito futuro que por supuesto acaba de confirmarse. ‘Me quedo’ con Lola Indigo ha debutado en el número 6 de la lista de singles española y merece ser una de las canciones del verano.

La producción de Alizzz, que remite fácilmente a ‘Mala mujer’ por partes de su instrumentación, lo que incluye su agresivo ritmo de reggaetón y el sonido de unos xilófonos, y que cuenta también con la participación de El Guincho, entre otros, va directa a la yugular, curiosamente sin contar con una estructura convencional. La primera persona a la que escuchamos es a Aitana cantando el pre-estribillo, seguido del estribillo “me quedo, no me voy, me sé tu juego”. Por su parte, la autora de ‘Akelarre‘ canta la primera estrofa… que es también la única, porque tras su aparición Aitana y ella se reparten el puente, que llega mucho antes de lo que esperas. Así, entre todos los involucrados en ‘Me quedo’ se arma una canción ultra inmediata, compuesta por un gancho tras otro, pero aún capaz de encerrar una pequeña sorpresa más.

‘Me quedo’ nos sitúa en mitad de una noche de borrachera, con Aitana y Lola dispuestas a entregarse a la pista de baile y a arrasar con el bar incluso cuando (o en este caso, precisamente porque) el chico que les ha maleado se encuentra de cuerpo presente. A Aitana y Lola nadie les va a amargar la noche y menos un chavalín inmaduro. Los sonidos disonantes de la canción contribuyen a evocar una sensación de desconcierto propia de una noche de intoxicación, pero la narración de ‘Me quedo’ añade un elemento más literal cuando en un momento del tema las amigas de Aitana le gritan por su nombre, situándonos más si cabe en la realidad de la historia. Un acierto absoluto de canción que hace un año no estaba claro fuera a producirse (Alizzz y Lola Indigo protagonizaron un amable desacuerdo en Twitter, Alizzz ha explicado recientemente sus palabras), pero que por suerte existe para alegrarnos noches futuras.

¿Cuál es la historia de ‘Me quedo’? Cristian Quirante, Alizzz, responde nuestras preguntas sobre cuánto tiempo hace que existe la canción, sobre su composición y producción o sobre cómo llegó a ella Lola Indigo. Y también de quién fue la idea de añadir el grito de “Aitana!!!”… aunque Cristian no parece tenerlo demasiado claro.

Eres el productor principal de Me quedo, ¿verdad? Al menos así lo has afirmado en Twitter. Pero en la producción también está acreditado El Guincho. ¿Cuál ha sido exactamente la contribución de Pablo en la canción? ¿Cómo ha sido la división de trabajo en este caso?

Yo hice la producción del beat y Pablo escribió gran parte de la letra. Somos colegas desde hace mucho y nos entendemos muy bien en el estudio, siempre salen cosas interesantes. Aitana también aportó buenas ideas, igual que Leticia Sala que también estuvo en la sesión.

“Lola Indigo se subió a ‘Me quedo’ hace relativamente poco, le dio un matiz más agresivo que la dejó más redonda”

¿Cuánto tiempo tiene ‘Me quedo’ como composición? ¿Es un tema que trabajaste de cero con Aitana o que trajiste al estudio para trabajarla con ella? En el segundo caso, ¿ya estaba bastante avanzada o más bien en un estado primigenio?

Traje la idea del beat, que se basaba sobre todo en la vibra y la melodía principal que hay en el drop. De ahí construimos la letra el mismo día y la grabamos. Luego Aitana se vino a mi estudio a regrabar algunas partes. Le enseñé algunas partes nuevas de música que había hecho que sonaban más pop, un poco menos urban, como la intro y final y la parte r’n’b del medio. Aitana me ayudó a estructurar un poco esas partes. Posteriormente se subió Mimi.

¿En qué momento se decide que la canción será un dueto y en qué momento se suma Lola Indigo a ella? ¿Ha sido fácil trabajar con dos cantantes principales al mismo tiempo?

Lola se subió hace relativamente poco. Le dio un matiz más agresivo que la dejó más redonda. Todo el proceso ha sido sencillo y cada uno nos hemos centrado en lo que mejor sabemos hacer.

“Nunca he buscado replicar ‘Mala mujer’ y podría haberlo hecho, no son pocos los que me lo han pedido directamente o disimuladamente”

Musicalmente el tema contiene elementos disonantes, como buscando plasmar en sonidos el ambiente de la canción un poco intoxicado, con Aitana y Lola Indigo bailando en la discoteca o pidiendo copas en el bar. Como productor, ¿qué ideas o influencias te han llevado a producir esta canción tal y como lo has hecho?

Las disonancias me sirven para meter tensión y mala leche a la música. Esa es una de las sensaciones que todos tenemos estando en un club cuando buscamos descontrolarnos un poco.

“Un tema así o se queda a fuego a la primera o has fracasao”

¿Fue ‘Mala mujer’ una influencia en algún punto? Me recordó desde el principio aunque evidentemente son canciones bastante distintas. Pero diría que también comparten algún elemento, como la base rítmica o la presencia de los xilófonos / marimbas.

No, nunca he buscado replicar ‘Mala mujer’ y podría haberlo hecho, no son pocos los que me lo han pedido directamente o disimuladamente. Es cierto que tengo mis obsesiones, mis fórmulas, sonidos que me gustan en particular, pero son esas cosas las que forman la esencia de un artista. Es normal que te pueda recordar a ‘Mala mujer’, son muy míos los dos temas.

Me llama la atención la estructura de la canción, no es convencional. De hecho da la sensación de que el puente llega muy temprano, es como ¿pero no falta una segunda estrofa? En cualquier caso es una canción ultra inmediata, ¿fue vuestro objetivo hacer un tema que se grabara a fuego en el segundo cero o en realidad lo esculpisteis mucho hasta dar con el resultado final?

No es algo en lo que pienses muy conscientemente pero un tema así o se queda a fuego a la primera o has fracasao.

El momento de las amigas llamando a Aitana es un puntazo. ¿De quién fue la idea?

Recuerdo el momento en el estudio de buahh esto es la hostia, es un ganchazo pop. Posiblemente fue Pablo, le pega mucho este tipo de hooks.

¿Cómo llega Leticia Sala a la canción? Ella ya había trabajado en dos canciones de Rosalía. ¿Cuál ha sido su aportación en Me quedo?

Leti tiene siempre ideas originales, no tiene una cabeza común y eso le hace proponer letras que a nadie se le ocurrirían, por eso mola mucho tenerla en la sesiones.

El doble filo del meinstrim (HILO). Un brindis antes con @Aitanax y @lolaindigomusic x ese hit q nos hemos hecho 💜🥂 — Alizzz (@alizzzmusic) June 8, 2019

Critiqué a Lola. Al tiempo hablamos y me disculpé por el tono q utilicé. Lola se subió al tema de Aitana y olee! más q haremos. No tengo problemas con los artistas sino con el modelo d nuestra cultura popular, q repite fórmulas y endiosa y olvida muy rápido — Alizzz (@alizzzmusic) June 8, 2019

Parece q no es común q dsd dentro se critique al mainstream. Yo vengo de una escena donde la crítica es un motor importante así q la seguiré usando esté dnd esté. Ser acritico y tener ideas fijas no nos hace progresar y la cultura se estanca — Alizzz (@alizzzmusic) June 8, 2019

Me he vendido. lol. Pensaba q habíamos superado eso. He publicado como 15 temas este año, con artistas de diversos perfiles, muchos estilos, con un sonido propio y proponiendo nuevos caminos dentro del pop d este país. Estoy orgulloso de todos, d los hits y d los más arriesgaos — Alizzz (@alizzzmusic) June 8, 2019

Pa terminar decir q solo busco lo mejor para nuestra cultura popular y tener un pop game de calidad 😘 3,2,1 FIGHT! — Alizzz (@alizzzmusic) June 8, 2019