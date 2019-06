Joe Crepúsculo sorprende acercándose al bolero en ‘Todo se corrompe’

Joel Iriarte, conocido por todo quisqui como Joe Crepúsculo, parece haberse acomodado en la estrategia de los nuevos raperos: lanzar un single propio o participar en uno ajeno cada poco tiempo para no dejar de estar en el candelabro en ningún momento y sin dejar de actuar. Así, este año ya ha publicado dos llamativos singles firmados por él, como fueron ‘Vete a la mierda‘ y ‘España‘, pero también ha sido noticia por remezclar el célebre ‘Mi gran noche’ de Raphael para transformarlo en un hit bakala, primero, y por poner voz a una canción de Instituto Mexicano del Sonido, ‘Cruzando el río’. Y esta semana vuelve a ser actualidad con un nuevo tema suyo.

Se titula ‘Todo se corrompe’ y sorprende porque cambia el paso no ya de lo que venía haciendo últimamente sino en toda su carrera, aunque no deja de ser coherente. Se trata de un medio tiempo claramente inspirado por los boleros. Pero no en una tesitura clásica de Antonio Machín, sino con una producción que más bien emparenta la canción con un Dyango o una Mari Trini, con llamativos arreglos de teclado y coros femeninos, en este caso cantando a una persona como refugio ante un mundo podrido y cruel. Este nuevo single de Crepus se estrena mañana miércoles, pero desde hace unas horas puede escucharse en el podcast de ‘Siglo 21’, el programa de Radio 3 dirigido por Tomás Fernando Flores. Podéis escucharla a partir del minuto 29:21 del player que encontraréis más abajo. También se viene vídeo, filmado en la Puerta del Sol de Madrid a tenor del teaser que publicaba hace unos días. Su portada, una fotografía de Sharon Lopez, es la que veis más arriba.

Pese a esta sucesión de singles, no hay confirmación de que estos vayan a formar parte de un nuevo álbum de estudio que, tras la edición de su recopilación ’10’, dé continuidad a ‘Disco duro‘, de 2017.