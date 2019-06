Michael Stipe confirma su regreso a la música: “tengo 18 canciones listas”

Michael Stipe ha confirmado su regreso a la música. Lo ha hecho en el suplemento cultural de un periódico italiano, La Republicca, en el que además ha revelado que ya tiene “18 canciones listas” nada menos. El músico ha añadido: “he descansado de la música durante cinco años, ahora estoy escribiendo, componiendo y grabando totalmente por mi cuenta y por vez primera”.

En 2016, Stipe, que años atrás presentara algo de música o actuara de telonero (medio encubierto) de Patti Smith, versionando a Perfume Genius, entre otros, llegó a revelar que “quería volver a la música”, por lo que parece que en los tres últimos años se ha aplicado para componer probablemente su primer álbum en solitario. Un disco que quizá siga una línea electrónica, pues Stipe viene de producir el último disco de Fischerspooner, publicado en 2018, y como recordamos hace unos años, el músico llegó a mostrar inquietudes por la electrónica durante su carrera con R.E.M.

Es un misterio a qué puede sonar este proyecto de Stipe, pues el músico llegó a declarar que no iba a volver a la música pues pensaba que su material en solitario sonaría demasiado a R.E.M., si bien luego se retractó, y los pasos musicales de Stipe tras la separación de R.E.M. han sido escasos. Sin embargo, si tenemos en cuenta la música que compuso en 2017 para una instalación en Moogfest o aquel tema llamado ‘Future, if Future’ que estrenó durante el movimiento anti-armas el año siguiente, además de su trabajo con Fischerspooner, tiene pinta que será electrónico al menos en parte. ¿Y no era la poblada barba que llevaba hasta hace poco parecida a la de Moondog?

En cuanto a las letras, R.E.M. nunca se han cortado en abordar cuestiones políticas en sus canciones (‘Orange Crush’, ‘World Leader Pretend’ o ‘Bad Day’ son tres ejemplos) y, en tiempos recientes, tampoco lo ha hecho Stipe. Le hemos visto apoyando a Bernie Sanders, el control de armas o a Radiohead en su postura en relación a Israel, así como posicionándose en contra del juez Brett Kavanaugh (acusado de abusos sexuales por varias mujeres). ¿Quizá alguno de estos temas haya encontrado lugar en alguna de las 18 canciones que Stipe dice haber compuesto?

La novedad más reciente de Stipe, de hecho, no es su libro de fotografías ‘Here I Am – Take It’, sino musical, pues el artista acaba de aparecer como artista invitado en ‘Time is the Killer’ de la cantante y actriz Rain Phoenix, hermana del fallecido River Phoenix. Incluido en su EP de debut, ‘Time is the Killer’ es un tema de poso country en el que Stipe se limita a hacer coros… excepto hacia el final, donde la voz de él es tan prominente como la de ella. Seguramente una anécdota en la carrera de Stipe que poco tendrá que ver con el proyecto que se encuentra ultimando, y que no parece que vaya a demorarse muchísimo más tiempo.