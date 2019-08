Rosalía anuncia single con Ozuna y es confirmada entre los artistas que actuarán en los VMA

La próxima gala de los MTV Video Music Awards tendrá lugar en Nueva Jersey el próximo 26 de agosto. Ya se conocen todos los artistas nominados, pero hasta ahora solo se sabía que actuarían en la ceremonia Taylor Swift (la artista más nominada este año a los premios junto a Ariana Grande) y Missy Elliott, este año la merecida receptora del Video Vanguard Award.

Ahora, los VMA confirman más artistas que actuarán en directo durante la gala, aunque de su tuit se desprende que la lista es definitiva… y en ella no aparecen ni Ariana Grande, ni Billie Eilish, ni Cardi B, ni Jonas Brothers, ni siquiera Billy Ray Cyrus.

En cualquier caso, todos los artistas confirmados están por supuesto nominados a los premios y entre ellos se encuentra Rosalía, que además acaba de anunciar nuevo single: se trata de una colaboración con Ozuna, uno de los artistas latinos más exitosos del momento, llamada Yo x ti Tú x mí’ de la que ya puede verse el avance del videoclip, y en el que Rosalía aparece vestida con atuendo floral.

También pisarán el escenario de los VMA Lil Nas X, Lizzo, J Balvin, Bad Bunny, Shawn Mendes y Camila Cabello. Cabe esperar que Rosalía y J Balvin interpreten juntos su éxito ‘Con altura’ y que Shawn Mendes y Camila Cabello hagan lo propio con ‘Señorita’. ¿O habrá algún tipo de sorpresa? La gala es dentro de dos lunes, por lo que quizás nos aguarde alguna confirmación más.

🗣2019 #VMA PERFORMERS ARE….#BadBunny@Camila_Cabello@JBALVIN@LilNasX@lizzo@rosaliavt@ShawnMendes

BE PART OF THE MOMENT. 🚀 August 26 on @MTV 🎶 pic.twitter.com/N6cnuEiwoq

— Video Music Awards (@vmas) August 13, 2019