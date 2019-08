C. Tangana anuncia “concierto gratuito contra la censura institucional” en Bilbao

Por primera vez desde que un concierto suyo en Bilbao fuera cancelado por sus “letras machistas”, C. Tangana ha hablado. Y lo ha hecho para anunciar un concierto gratuito en Bilbao que tendrá lugar este mismo sábado 24 de agosto. El show es en la Sala Santana 27 y las entradas gratuitas se consiguen en notikumi.com. Esto ha escrito en Instagram: “Censurar y prohibir no es la forma de educar. En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas”. En Twitter acompañaba esta afirmación del vídeo de ‘Guerrera’, un tema sobre el empoderamiento de la mujer que entonó con Dellafuente.

Continúa en el mensaje escrito para Instagram: “Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse. Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao”.

Las críticas a C. Tangana venían de Podemos, produciendo un interesante debate y artículos tan interesantes como este publicado en El Diario con las opiniones diversas de varias feministas. Titulado “¿Es el veto a artistas con letras machistas la mejor estrategia feminista?” presentaba diversas opiniones. La activista feminista Eva Muñoz opinaba que la cancelación de C. Tangana “no beneficia al feminismo” porque “es una manera de desviar el foco”. Decía: “El feminismo tiene razones de sobra para poder convencer y construir en clave positiva otras formas de representar a la mujer en la cultura. Tiene la legitimidad de poder hacerlo sin tener que recurrir a esto”. Muñoz prefiere “convencer a la gente de que es importante tener una mirada crítica sobre los contenidos machistas más que fomentar este tipo de medidas”. Sin embargo, la bilbaína Asociación Gafas Moradas no estaba de acuerdo: “Siempre hablamos de la educación de los jóvenes y de cómo sigue habiendo mucho machismo en los colegios, en las casas y en la sociedad en general. Si no hacemos nada para cambiar ese mensaje que recibe gente joven no podemos esperar cambios”