Isobel Campbell vuelve en solitario 14 años después con nuevo disco, que avanza con la susurrada ‘Ant Life’

Isobel Campbell, quien fuera cantante de Belle & Sebastian hasta 1999, es conocida por sus álbumes en solitario pero sobre todo por sus trabajos junto a Mark Lanegan, entre ellos el estupendo ‘Hawk‘, lanzado en 2010. Desde aquel trabajo apenas hemos tenido noticias de Campbell, cuyo último álbum verdaderamente en solitario, ‘Milkwhite Sheets’, es incluso anterior, de 2006.

14 años y una disputa de dos años con su anterior sello después, la cantante y compositora escocesa ha anunciado que su quinto disco en solitario, ‘There is No Other’, verá la luz el 31 de enero de 2020 a través de Cooking Vinyl. Se compone de 13 canciones “melódicas y llenas de ganchos que se mueven a través de un amplio espectro de arreglos y sensaciones sutiles y seductoras, tan intensas como misteriosas y libres”, según la nota de prensa oficial. La propia Campbell asegura que ‘There is No Other’ es un trabajo “ensoñador” que parece “venido de otro mundo”.

El primer avance de ‘There is No Other’ es ‘Ant Life’, un tema que explica por sí solo por qué la portada de ‘There is No Other’ parece emular las del pop hippie de los 60. Es un tema luminoso en el que la voz susurrada de Campbell se acompaña de guitarras acústicas y unos pequeños destellos electrónicos. Suena como unos Stereolab bucólicos, y no para mal.

‘There is No Other’:

1. City of Angels

2. Runnin’ Down a Dream

3. Vultures

4. Ant Life

5. Rainbow

6. The Heart of It All

7. Hey World

8. The National Bird of India

9. Just for Today

10. See Your Face Again

11. Boulevard

12. Counting Fireflies

13. Below Zero