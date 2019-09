C. Tangana y la chilena Paloma Mami avanzan ‘No te debí besar’, producido por Alizzz

Se nos han hecho largos, dado el ritmo de novedades que había mantenido hasta ese momento, los meses que han pasado desde que C. Tangana lanzara el pasado mes de abril ‘Para repartir‘ y el oportunista y viral ‘Ontas?‘. ¿Un verano sin Antón Álvarez intentando repetir el éxito de ‘Booty’ y ‘Mala mujer’ de años precedentes? Pucho, are you ok? El caso es que parece que va a poner fin a ese silencio discográfico en los próximos días, quizá horas, con un single que vuelve a apuntar maneras de hit.

Se trata de ‘No debí besarte’, un single producido por su inseparable Christian Quirante, Alizzz, y en el que comparte tareas vocales con una de las artistas de pop urbano más prometedoras de este año, Paloma Mami. Ambos han mostrado la portada del single en sus redes sociales, y ya circulan algunos snippets (de escasa calidad) filtrados en la red.

Precisamente fue C. Tangana quien contribuyó enormemente a sacar del semianonimato a la artista chilena, señalando las virtudes de su primer single ‘Not Steady‘. Desde entonces, esta joven artista nacida en realidad en Nueva York refrendó esas buenas sensaciones con temas tan magnéticos como ‘No te enamores’, el sensual ‘Fingías’ –que elegimos como Canción del Día meses atrás– y el reciente ‘Don’t Talk About Me‘.

Por su parte, C. Tangana ha sido noticia en las últimas semanas por su polémico concierto cancelado en Bilbao a causa de sus letras. Una polémica a la que él respondió ofreciendo dos conciertos gratuitos en la misma ciudad, en la fecha anteriormente prevista.