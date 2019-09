Robert Fripp, en disputa con los herederos de David Bowie por su contribución a ‘Heroes’ y ‘Scary Monsters’

Como todo fan de David Bowie sabrá, Robert Fripp de King Crimson tocó la guitarra eléctrica de manera bastante reconocible en uno de los álbumes más emblemáticos del músico británico, ‘Heroes‘, publicado en 1977, así como más tarde en su álbum de 1980 ‘Scary Monsters’. Sin embargo, Fripp ha anunciado que se encuentra enfrascado en una disputa legal con los herederos de Bowie por la acreditación de su contribución a estos trabajos, que él actualmente considera injusta.

En concreto, Fripp defiende que merece ser reconocido como uno de los músicos principales de ‘Heroes’ y ‘Scary Monsters’ y no como un simple colaborador cuya contribución a ellos fue meramente anecdótica. En una carta publicada en Facebook, el músico asegura que tanto Bowie como Brian Eno -que fue quien instigó a Fripp a colaborar con ‘Heroes’ y quien también participó en este disco-, su co- productor Tony Visconti y “el tribunal de la opinión pública” han “apoyado esta acreditación durante cuatro décadas”. Sin embargo, Fripp lamenta que las normas de la conocida empresa británica de derechos de autor PPL le impiden ser acreditado en ambos álbumes correctamente. Cree que estas normas “perpetúan una injusticia histórica” y propone que sean cambiadas para reflejar mejor la realidad.

El pasado mes de abril, Fripp explicaba así su trabajo con Bowie y Eno en una entrevista con Rolling Stone: “Con ambos era lo mismo, me daban contexto y me decían que jugara con él. Lo único que pedía a Bowie simplemente eran acordes, para que yo no tuviera que sentarme a escribir una tabla durante una hora o lo que fuera, y pudiera trabajar con la mente fresca. Me decía “aquí tienes el mapa del terreno, adelante”. Era maravilloso”.