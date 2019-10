Alba Reche avanza la UK Garage ‘Medusa’, para este viernes

Alba Reche quedó segunda en la pasada edición de Operación Triunfo, pero se ha tomado con calma la creación de su álbum debut, que solo terminaba hace unos días como desvelaba en Instagram.

Y ahora, la también ganadora de ‘La mejor canción jamás cantada’ ha anunciado que el primer single de su disco llega este viernes. Se titula ‘Medusa’ y un avance de su videoclip y por tanto del sonido de la canción ya puede degustarse en sus redes sociales. Por su ritmo suena bastante UK Garage, lo cual no es de extrañar pues Reche ha trabajado con productores urbanos como Livinglargeinvenus (C. Tangana, Recycled J) para este disco y además ha dicho que este sonará bastante R&B.

El single de Reche apunta hacia probablemente uno de los discos más esperados del pop español del año, pues aunque la cantante de Elche no ganó Operación Triunfo, sí fue en varias ocasiones la gran favorita, llegando a dejar boquiabierta a Sara Bareilles con su versión de ‘She Used to Be Mine’, de la que incluso llegó a hacerse eco The New York Times.