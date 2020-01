Revelación o timo: Meggie Brown, la posible sucesora de Cate Le Bon a la que Alex Kapranos ya ha echado un ojo

El talento “millennial” también está interesado en el punk, como ha demostrado la aceptación en España de un grupo como La Plata. Y puede que las nominaciones al Mercury de discos de rock sean contadas, pero al menos existen. Precisamente de Reino Unido, en concreto de Londres, procede Meggie Brown, una muchacha bastante andrógina (actúa con traje) que ya se codea con Alex Kapranos.

El líder de Franz Ferdinand ha producido ‘Coming Back Again’, el single de debut de Meggie Brown (de nombre real Meggie Cousland). Se trata de un enérgico número post-punk cuya tenebrosidad obliga a pensar en The Fall como posible influencia, pero la propia Brown ya se ha encargado de confirmar que esta es una banda que le interesa en una entrevista mantenida el año pasado con Edwyn Collins, a quien preguntaba entonces por su relación con el fallecido Mark E. Smith. ¿Y qué demonios hace esta chica entrevistando a Collins? La respuesta es que ‘Coming Back Again’ ha sido grabada en el estudio del autor de ‘A Girl Like You’.

Asegura Brown que compone “canciones pop terroríficas en alta definición”, una descripción que encaja con su single de debut tanto como con la reciente ‘I Said Salute Me’, una canción despreocupada y ligeramente surrealista que recuerda y mucho al trabajo más crudo de Cate Le Bon y por tanto a grupos de art-rock de los años 70 como Television o Magazine. ‘I Said Salute Me’ es nuestra “canción del día” hoy.

Y si ’10/6′ anda por senderos parecidos desde un prisma más oscuro, ‘D for Danny’ añade al discurso de Brown un estilo más próximo al psychobilly. Canciones que suenan a medio camino entre el control y la paranoia y que Brown no tiene ningún problema en reconocer que ha compuesto con la ayuda de las drogas: “La ketamina me ayuda a escribir y me ha salvado mi vida”, ha dicho. “Así que si eso quiere decir que mis canciones son ilegales, pues qué rebelde soy”.









