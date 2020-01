‘Dolor y gloria’, nominada a Mejor película extranjera en los Oscar, que descartan a Beyoncé

Este mediodía se han desvelado las nominaciones a los premios Oscar, que se entregarán el próximo 9 de febrero. Y como de costumbre, son muy parecidas a las de los Globos. ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar ha obtenido su esperada nominación en la categoría de Mejor película extranjera, donde competirá contra la polaca ‘Corpus Christi’, la normacedonia ‘Honeyland’, la francesa ‘Les Misérables’ y la surcoreana ‘Parásitos’.

De hecho, ‘Parásitos’, la mejor película de 2019 para JENESAISPOP, aspira también al Oscar más importante, el de Mejor película. Se tendrá que ver las caras con ‘Ford V Ferrari’, ‘El irlandés’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Joker’, ‘Mujercitas’, ‘Una historia de matrimonio’, ‘1917’, ‘Érase una vez en… Hollywood’. Los directores de todas estas películas a excepción de ‘Ford V Ferrari’ y ‘Jojo Rabbit’ competirán por el Oscar a Mejor director.

En cuanto a los intérpretes, las nominadas a Mejor actriz principal son Cynthia Erivo por ‘Harriet’, Scarlett Johansson por ‘Una historia de matrimonio’, Saoirse Ronan por ‘Mujercitas’, Charlize Theron por ‘Bombshell’ y Renée Zellweger por ‘Judy’. Aspiran al premio a Mejor actriz secundaria Kathy Bates por ‘Richard Jewell’, Laura Dern por ‘Una historia de matrimonio’, Scarlett Johansson por ‘Jojo Rabbit’, Florence Pugh por ‘Mujercitas’ y Margot Robbie por ‘Bombshell’.

En el apartado masculino, compiten en Mejor actor principal Antonio Banderas por ‘Dolor y gloria’, Leonardo DiCaprio por ‘Érase una vez.. en Hollywood’, Adam Driver por ‘Una historia de matrimonio’, Joaquin Phoenix por ‘Joker’ y Jonathan Pryce por ‘Los dos Papas’. Los actores secundarios nominados son Tom Hanks por ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, Anthony Hopkins por ‘Los dos Papas’, Al Pacino por ‘El irlandés’, Joe Pesci por ‘El irlandés’ y Brad Pitt por ‘Érase una vez… en Hollywood’.

En cuanto a la música, las composiciones nominadas a Mejor canción son ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de ‘Toy Story 4′, (I’m Gonna) Love Me Again’ de ‘Rocketman’, ‘I’m Standing with You’ de ‘Breakthrough’, ‘Into the Unknown’ de ‘Frozen II’ y ‘Stand Up’ de ‘Harriet’. Como es obvio, Beyoncé se ha quedado sin nominación por su trabajo en ‘The Gift’. Por otro lado, los compositores nominados a Mejor banda sonora son Hildur Gudnađóttir por ‘Joker’, Alexandre Despat por ‘Mujercitas’, Randy Newman por ‘Una historia de matrimonio’, Thomas Newman por ‘1917’ y John Williams por ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. El resto de nominaciones pueden consultarse en la cuenta de Twitter de la Academia.