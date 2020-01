La fiesta queer de Sala Apolo anuncia nueva edición y pone a la venta su merch contra el acoso

La fiesta queer de la sala Apolo de Barcelona vuelve con su primera edición de 2020, la octava en total. Como recuerda su organización, Futuroa Sarao Drag es “una “drag race” que huye de estándares y cuestiona siempre el género y sus caducas delimitaciones”, pero también “una fiesta, la celebración de lo queer y un momento de amor entre glitter, cuerpos y euforia convertida en grito”.

El viernes 24 de enero es la cita para este evento tan divertido como reivindicativo que contará con varios nombres de la escena drag de Barcelona. Estarán House of Pluma, la mítica “House” de voguing de las Amazonas de Barcelona; el “dúo de drag patético” Last Bizarras, ganador del último Sarao; Kara Mel, participante precisamente de aquel evento que no pasó a la final, pero cuya actuación fue suficientemente bien valorada por la audiencia como para haber incitado su regreso, que se producirá con espectáculo propio; la cantante, compositora y performer KNIGHT; la artista y activista Virginia Ice, y la animadora Conxxa Vitoy.

Como cada edición, Futuroa resalta la importancia de respetar el protocolo anti-agresiones y acoso sexual del que forma parte, “No Callem”, dedicado a educar sobre incidentes de este tipo que pueden tener lugar en un entorno de ocio nocturno; y ha anunciado la venta de parte del merchandising que ha diseñado para la campaña “safe space” de Apolo, la cual busca subrayar la importancia de respetar estos espacios seguros. El merchandising, que incluye camisetas o gorras, presenta impresos una serie de reclamos enviados por el público y relacionados con este tipo de situaciones. Todos los fondos recaudados por el merchandising se dirigirán a Fundació Surt, que trabaja para el empoderamiento personal, económico y comunitario de la mujer.