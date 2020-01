Gorillaz presentan su nuevo proyecto animado, ‘Song Machine’

Gorillaz vuelven pero con un álbum exactamente. El nuevo proyecto de los autores de ‘The Now Now‘ estará relacionado con el “cine y la animación”, pues en esta categoría ha sido subido en Youtube el primer adelanto, que lleva por título ‘Momentary Bliss’ y cuenta con la participación del rapero británio slowthai y la banda de punk también británica Slaves. En Spotify puede escucharse un par de adelantos de entre 23 y 44 segundos (incluida la “sintonía”) de lo que parecerá una especie de podcast animado. De hecho, lo que presentan Gorillaz es la “temporada 1” de este proyecto, por lo que parece que este será lanzado a lo largo de los próximos meses en capítulos. Lo que queda claro es que ‘Momentary Bliss’ será una canción y además bastante punk, como manda la participación de sus dos artistas invitados, quienes, por cierto, ya habían colaborado en ‘Nothing Great About Britain‘, el debut de slowthai nominado a un Mercury. *en elaboración